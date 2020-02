Dansk træner-koryfæ er død: Han var bedre end Laudrup

Jørgen E. Larsen blev født i Herfølge, kickstartede sin passion for fodbolden i Herfølge og boede det meste af sit liv klos op ad Herfølge stadion. Men han var mere end et lokalt fodbold-koryfæ, for han skrev historie som landstræner for Ghana og Qatar. Fredag gik han bort i en alder af 74

Jørgen E. Larsen er død. Den tidligere Herfølge-spiller og-træner blev 74 år gammel. Det bekræfter klubben over for Ekstra Bladet.

I løbet af trænerkarrieren nåede han blandt andet at være landstræner for Ghana og Qatar, men det er svært at nævne Jørgen E. Larsen uden at nævne Herfølge.

Han var - eller måske til stadighed er - hovedarkitekten bag deres transformation ind i professionel fodbold.

Jørgen E. Larsen formåede selv at spille intet mindre end 197 kampe for holdet. Udover det satte han sit præg i klubben i alle dets afkroge. Hvad enten det var som cafeterie-bestyrer, træner for ungdomsholdet eller som holdleder for førsteholdet, inden han blev placeret på toppen af pyramiden som cheftræner i 1987.

Og selvom Herfølge var hans hjerteblod, udgjorde trænerposterne i Ghana, Qatar, Malaysia og Dubai alligevel størstedelen af hans fodboldmæssige bedrifter.

Jørgen E. Larsen havde nemlig udlandsiver. Som novice tog han kurser i blandt andet England hos West Ham, for en egentlig træneruddannelse fik han sig aldrig. Det var en britisk agent tilsyneladende ret ligeglad med, for han gav Jørgen E. Larsen et tilbud, han havde svært ved at sige nej tak til: Landstræner i Ghana.

Som den første nogensinde sørgede han for en kvalifikation til Africa Cup of Nations for den afrikanske trup. Det var historisk.

Bedre end Laudrup

Dernæst rykkede han til Qatar nærmere bestemt i klubben Al Rayyan S.C. Her fik han ansat sin gode ven Finn. M. Jensen, der også har en fortid som spiller og træner i Herfølge, som assistenttræner.

- Han er den mest vindende danske træner. Syv trofæer fik han hentet hjem i alt. Hvor mange var det lige Michael Laudrup vandt for Al Rayyan? Ingen. Det siger lidt om Jørgens kvaliteter som træner. Alligevel var han ikke en, der slog ud med armene, fortæller Finn. M. Jensen.

- Han plejede at sige, at han blot var bondedrengen fra Herfølge, siger Finn. M. Jensen.

I oliestaten kunne han gøre brug af klubbens tykke tegnebog. Derfor tænkte han stort og fik bl.a. hentet spanieren Fernando Hierro, den tidligere anfører hos madrilenerne gennem mange sæsoner, i truppen. Også den tyske landsholdsspiller Mario Basler nåede at blive trænet af bondedrengen fra Herfølge.

Jørgen E. Larsen blev ligeledes landstræner, hvor han fik Qatars olympiske mandskab under sine vinger.

En institution

Men ørken-eventyret havde sin ende.

- Jeg var sammen med ham i Dubai omkring år 2000, hvor han hentede mig ind som assistenttræner. Vi havde det fantastisk. Aldrig har jeg grint så meget, som jeg gjorde i de tre eller fire måneder, vi var sammen.

- Men han blev fyret, og det tog sgu hårdt på ham, for han var meget dedikeret til sit arbejde. Det var absolut ikke berettiget, siger ’Super-Kai’ også kendt som Kai Larsen, tidligere målmand på det danske U21-landsholdet.

Efter udlandsopholdet vendte Jørgen E. Larsen hjem til andedammen. Han fortsatte med at være træner blandt andet i Brønshøj. Men det var kampene, som HB Køge spillede, der altid stod øverst på prioritetslisten.

Som direktør, Per Rud, i klubben afslutningsvis siger:

- Han var en institution.

Jørgen Erik Larsen bisættes fra Herfølge kirke torsdag 13/2 kl. 13.00.

