Dansk træner måtte flygte efter skudepisode

Carit Falch er i dag cheftræner for Lyngby Boldklub i Superligaen, og det er en en lidt mindre dramatisk tilværelse, end den han nød som litauisk U21-landstræner i perioden fra 2016 og 2018.

I programmet 'Superligahjørnet'; på discovery+ fortæller Superliga-træneren således om opholdet i Litauen, og ikke mindst om hvordan opholdet endte på en yderst dramatisk måde.

Der var således en specifik episode, der fik Carit Falch til at indse, at han ville væk fra jobbet.

- Der sker vildt mærkelige ting i den periode. Hele forbundet er ved at blive overtaget af nye bosser, og der går historier om, at det er nogle mafiabaserede folk på vej ind i forbundet, fortæller Carit Falch og fortsætter:

- I den periode var forbundet lukket ned. Ingen ved, hvor de står, og om de har et job, og folk var nervøse og bange for, hvad der skulle ske.

- En af de eksisterende ledere - som absolut ikke gjorde noget godt for litauisk fodbold - hans bil blev simpelthen gennemhullet af skud ude foran hans hus for at give ham et signal om, at det var på tide, at han trådte af.

- Så det var voldsomt. Og jeg tænkte, 'lad mig komme ud af det her'.

Efter den episode ville Carit Falch altså væk fra jobbet, og samtidig fik han muligheden for at blive cheftræner i den cypriotiske klub Enosis Neon Paralimni FC - en mulighed, som han takkede ja til.

Den 44-årige træner forklarer i programmet, at han “i nattens mulm og mørke” efterlod både bil og lejlighedsnøgler ved forbundets kontorer og rejste ud af landet, mens han efterlod flere personlige ejendele i Litauen.

Carit Falch var efterfølgende cheftræner på Cypern i knap et halvt år, inden han vendte hjem til Danmark for at blive ansat i FC Nordsjælland.

