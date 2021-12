Danske klubber skriver under på brev til FIFA

De 24 fodboldklubber fra de to bedste rækker i Danmark har skrevet under på et åbent brev, som menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har skrevet til Det Internationale Fodboldforbund (FIFA).

Det skriver Divisionsforeningen, sammenslutningen af klubber, i en pressemeddelelse.

I brevet sætter Amnesty endnu en gang fokus på, at migrantarbejderne i Qatar skal behandles ordentligt.

Mere konkret kræves det, at FIFA lægger pres på værten for næste års VM-slutrunde i fodbold.

- Det er umuligt ikke at være enig med Amnestys opfordring til Fifa, og derfor ønsker de 24 klubber i 3F Superliga og NordicBet Liga at bakke op om appellen, siger formand for Divisionsforeningen Thomas Christensen.

- Selv om VM ikke er en turnering, som de danske klubber er direkte involveret i - og FIFA ikke er en forening, vi er medlem af - så ønsker dansk professionel klubfodbold at bakke op om budskabet og være med til at sende et signal til FIFA om at sikre ordentlige forhold for migrantarbejdere nu og i fremtiden.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har også i flere omgange lagt pres på Qatar for at forbedre vilkårene for migrantarbejderne.

For nylig var DBU-direktør Jakob Jensen på besøg hos VM-værten, og han så stadig behov for forbedringer.

- Der er stadig behov for et gearskift i indsatsen på en lang række områder, sådan at rettighedsoverholdelsen forbedres, reformerne implementeres, og initiativerne bliver til noget, som Amnesty International også har påpeget.

- Men jeg skylder at sige, at der også er sket fremskridt, sagde DBU-direktøren.

Han henviste blandt andet til et møde med en migrantarbejder, der fortalte, at hans løn de seneste år er blevet firedoblet.

Under VM-kvalifikationen bar Danmarks landshold t-shirts med teksten 'football supports change' (fodbold støtter forandringer) forud for kampene i marts mod Moldova og Østrig som en markering over for Qatar.