Superligahold i Champions League: De gjorde det bedst - og værst

En række danske klubber har i årenes løb leveret store præstationer i de europæiske klubturneringer. Brøndby IF var få minutter fra en europæisk finale i 1991, da Rudi Völler slukkede den danske drøm på Stadio Olimpico i Rom, og sikrede AS Roma en plads i UEFA Cup-finalen det år. I 1994 var det OB, der sænkede Michael Laudrup og Real i UEFA Cup'en ved at hive en 2-0-sejr hjem på Santiago Bernabéu. I 1992 var B1903 i kvartfinalen i UEFA Cup'en, hvor Torino slog odenseanerne ud. I 1997 røg Brøndby så ud til Tenerife i kvartfinalen efter forlænget spilletid. Sæsonen forinden var det lykkedes Brøndby IF at slå Liverpool ud på Anfield, inden AS Roma blev endestationen i ottendedelsfinalen.

Efter årtusindskiftet har flere danske klubber spillet sig langt i UEFA Cup'en (der i 2009-10 blev til Europa League). I 2003-04 røg Brøndby IF ud til FC Barcelona, hvor Ronaldinho scorede på Brøndby Stadion. I 2008-09 røg FC København ud til Manchester City i ottendedelsfinalen med sammenlagt 4-3, efter at have slået Ajax ud undervejs. Og i 2013-14 nåede Esbjerg til en ottendedelsfinale mod Fiorentina i Europa League.

I denne artikel ser vi dog nærmere på, hvordan danske klubber har præsteret i Europas fineste klubturnering, Champions League. Før der var noget, der hed Champions League, hed den fineste klubturnering dog Mesterholdenes Europa Cup i 37 sæsoner. Indledningsvist vil vi derfor se på de danske klubbers bedrifter i Mesterholdenes Europa Cup i disse 37 sæsoner.

Mesterholdenes Europa Cup 1955-92

Tre år inden Brøndbys ærgerlige exit til AS Roma i UEFA Cup-semifinalen var klubben nået til kvartfinalen i den fineste klubturnering, Mesterholdenes Europa Cup, hvor de senere vindere fra FC Porto dog blev endestationen, da brasilianeren Juary i returkampen på Brøndby Stadion sendte kuglen i nettet bag en ung Peter Schmeichel og udlignede til 1-1. Dermed tabte danskerne samlet 2-1.

Det første danske hold, der begik sig på den europæiske scene, var AGF, som blandt andet spillede sig i kvartfinalen i Mesterholdenes Europa Cup i 1961, hvor århusianerne tabte med sammenlagt 7-2 til de senere vindere fra Benfica. Sæsonen efter var det Boldklubben 1913, der repræsenterede de danske farver i Europa. Her røg odenseanerne dog ud med samlet 12-0 mod et Real Madrid-hold med Alfredo Di Stéfano og Ferenc Puskás i spidsen.

Den spanske storklub kom faktisk til Danmark en hel del gange i tresserne. I 1964 var det en anden Odense-klub, Boldklubben 1909, der røg fik ørerne i maskinen mod madrilenerne med et samlet nederlag på 9-2. I 1967 var det så Hvidovre, der skulle op imod kongeklubben. Hjemme i Idrætsparken lykkedes det at få 2-2, men på Santiago Bernabéu tabte Hvidvore med 4-1. I 1973 klarede Vejle BK sig til 2. runde af Mesterholdenes Europa Cup, hvor Celtic blev endestationen. I 1977 røg Boldklubben 1903 ud til Benfica i 2. runde, mens Vejle BK ligeledes røg ud i 2. runde i 1979, denne gang mod Hajduk Split. Året efter var det Esbjerg, der spillede sig i 2. runde, men her var Spartak Moskva for stor en mundfuld. I 1981 røg KB ud til rumænske Universitatea Craiova i 2. runde.

I 1982 tabte Hvidovre til Juventus i 1. runde, hvor italienerne havde spillere som Michel Platini og Paolo Rossi på måltavlen. I 1983 sendte Kenny Dalglish og Liverpool så OB ud i 1. runde. Året efter røg Lyngby BK ud til Sparta Prag i 2. runde. 1987 var året for Brøndby IF's imponerende kvartfinale mod FC Porto, mens AGF året efter blev slået ud af Benfica i 2. runde. I 1990 kom Real Madrid (med blandt andre Michél og Hugo Sánchez) igen til Odense, og denne gang var det OB, der fik tæsk, denne gang med sammenlagt 10-1. I den sidste udgave af Mesterholdenes Europa Cup, inden navneændringen til Champions League, røg Brøndby IF ud til Dynamo Kiev i 2. runde.

Dermed er vi nået frem til Champions League-æraen, hvor danske klubber otte gange har formået at spille sig i gruppespillet. I det følgende har vi rangeret, hvordan disse Champions League-eventyr er gået.

(Lyngby BK deltog i 1992-93-udgaven af Champions League, men røg ud mod Glasgow Rangers i 1. runde af turneringen, der dengang indledtes med to knockoutrunder inden gruppespillet begyndte i slutningen af november).

DE OTTE GRUPPESPIL - RANGERET:

Foto: Jens Dresling.

1. FC KØBENHAVN 2010-11

- Point i gruppespillet: 10

- Placering i gruppen: 2 (foran Panathinaikos og Rubin Kazan).

- Resultat: Røg ud i ottendedelsfinalen mod Chelsea med sammenlagt 2-0.

Otte gange gange har danske klubber kvalificeret sig til gruppespillet i Champions League. Kun én gang er det lykkedes en af de danske klubber at spille sig videre fra gruppespillet. I sæsonen 2010-11 trådte FC København som danske mestre ind i tredje kvalifikationsrunde, hvor man slog hviderussiske BATE Borisov med samlet 3-2. Et Dame N'Doye-mål i anden halvleg af returkampen i Parken sendte FC København videre til playoff-runden, hvor norske Rosenborg ventede.

Her kom Ståle Solbakkens tropper bagud med 2-0 mod nordmandens landsmænd i Trondheim, inden Jesper Grønkjær snittede et hjørnespark i nettet i det 84. minut. Hjemme i Parken lykkedes det at vinde 1-0 på et hovedstødsmål af islændingen Sölvi Ottesen i første halvleg. Dermed var FC København klar til gruppespillet i Champions League for anden gang i klubbens historie.

I lodtrækningen til gruppespillet var man heldige at trække græske Panathinaikos fra andet seedningslag, mens FC Barcelona og Rubin Kazan fra første og fjerde seedningslag sportsligt set var mindre ideelle modstandere. Fra et tilskuermæssigt synspunkt var udsigten til at få FC Barcelona på besøg i Parken dog en drøm. Det var et Barca-hold, der havde Pep Guardiola i sin tredje sæson som cheftræner, og som endte med at vinde Champions League i det efterfølgende forår.

Københavnernes første prøve i efterårets gruppespil var den på papiret letteste kamp - imod Rubin Kazan i Parken. Opgøret blev lidt af en neglebider, men i det 87. minut kom forløsningen, da Dame N'Doye headede et frisparksindlæg ind via stolpen. I næste runde skulle FC København en tur til Athen for at møde Panathinaikos. Igen var det N'Doye, der var på pletten for FC København, da han fik en lang stikning efter en halv time, og derpå scorede køligt mod sin gamle klub. Ti minutter senere sparkede Martin Vingaard på imponerende vis et frispark gennem muren og øgede til 2-0. FC København forsvarede sejren hjem, og kunne tage fra Athen med tre flotte point i baggagen.

I tredje runde skulle N'Doye, Grønkjær og resten af FCK-holdet på en rigtig svær opgave mod FC Barcelona på Camp Nou. Lionel Messi sparkede et fantastisk hug i krogen i første halvleg, men det lykkedes FC København at holde stillingen på 1-0 helt til overtiden, hvor Messi øgede til slutresultatet 2-0.

Point mod Messi og Guardiola

To uger efter ventede der en sjældent stor kamp på dansk jord, idet FC Barcelona kom på besøg i Parken med stjerner som Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Dani Alves og Piqué i startopstillingen. Ståle Solbakken stillede med følgende 4-4-2-opstilling: Johan Wiland - Oscar Wendt, Mikael Antonsson, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Zdeněk Pospěch - Martin Vingaard, Claudemir, William Kvist, Christian Bolaños - Dame N'Doye, Jesper Grønkjær.

Messi bragte planmæssigt Guardiolas tropper foran efter 31 minutter, men de danske mestre svarede lynhurtigt tilbage, da Claudemir sendte en ripost fra Victor Valdés i netmaskerne via stolpen til vild jubel i Parken. FC København leverede en formidabel præstation denne novemberaften i Parken, og endte med at snuppe ét point fra det spanske storhold.

I næste runde kom løverne ned på jorden igen, da man tabte med 1-0 i Kazan. Man stod dog stadig med rigtigt gunstige muligheder for at gå videre inden sidste kamp hjemme i Parken mod Panathinaikos, der allerede var elimineret. Og med en 3-1-sejr gjorde Solbakkens mandskab arbejdet færdigt mod grækerne. Martin Vingaard bragte FC København foran i første halvleg, inden Grønkjær øgede på straffespark i begyndelsen af anden halvleg. Franske Djibril Cissé lukkede kampen med et selvmål, inden grækerne reducerede i tillægstiden. Dermed var FC København på sensationel vis klar til ottendedelsfinalerne i foråret.

En dansk klub i ottendedelsfinalen

Her trak man Carlo Ancelottis engelske mestre fra Chelsea, som kom til København i februar med stjerner som Frank Lampard, John Terry, Petr Čech og Fernando Torres. Det var franske Nicolas Anelka, der blev københavnernes bøddel med et mål i hver halvleg. Dermed stod Ståle Solbakken og hans hold med dårlige kort på hånden inden returkampen på Stamford Bridge.

Det lykkedes dog danskerne at slippe fra London med æren i behold, da man hentede et flot 0-0-resultat mod Chelsea, der havde Didier Drogba tilbage i startopstillingen. Dame N'Doye bankede endda et fænomenalt frispark på indersiden af stolpen, men tætter på kom københavnerne ikke i London. Dermed sluttede FC Københavns hidtil flotteste europæiske eventyr.

---

Foto: Peter Hove Olsen.

2. AAB 2008-09

- Point i gruppespillet: 6

- Placering i gruppen: 3 (foran Celtic)

Efter mesterskabet i 2008 trådte AaB ind i anden kvalifikationsrunde til Champions League i 2008-09. Her blev bosniske FK Modriča slået sikkert. I tredje runde slog man litauiske Kaunas med sammenlagt 4-0, og dermed var aalborgenserne klar til gruppespillet for anden gang i klubbens historie. Her trak AaB de engelske mestre fra Manchester United, der havde Cristiano Ronaldo i sin sidste sæson i klubben. Derudover skulle man op imod spanske Villareal og skotske Celtic.

Efter en flot nulløsning på Celtic Park blev nordjyderne sænket af Wayne Rooney og to gange Dimitar Berbatov, da Manchester United vandt 3-0 på Aalborg Stadion.

Aalborgensere i hopla på Old Trafford

Herefter fulgte en legendarisk kamp på El Madrigal, hvor AaB scorede tre gange, men desværre også indkasserede seks mål imod Villareal. Et par uger efter lykkedes det dog AaB at hive en uafgjort hjem mod Villareal, der måtte tage til takke med 2-2 i Aalborg. Danskernes to udlignende scoringer blev sat ind af Jeppe Curth og Anders Due. Herefter var det Celtics tur til at komme til Aalborg, og det slap skotterne ikke godt fra, selvom de førte med 1-0 indtil det 73. minut. AaB vandt med 2-1.

I sidste runde kunne de aalborgensiske tilhængere rejse til Old Trafford og se deres helte føre med 2-1 ved pausen, trods Carlos Tevez' tidlige føringsmål for United. Først havde Michael Jakobsen snittet et frispark forbi Tomasz Kuszczak, og i første halvlegs tillægstid headede Jeppe Curth udeholdet foran på yderst elegant vis. I anden halvleg fik Wayne Rooney udlignet, men det lykkedes for Allan Kuhns tropper at slippe fra Old Trafford med et fabelagtigt 2-2-resultat.

(AaB's europæiske bedrifter i 2008-09-sæsonen fortsatte i øvrigt, da man i Champions League-gruppespillet sluttede på tredjepladsen foran Celtic, og dermed fortsatte i UEFA Cup'en, hvor man først bankede Deportivo de La Coruña med 6-1 sammenlagt, for derefter på bitter vis at ryge ud til Manchester City efter straffesparkskonkurrence i ottendedelsfinalen).

---

Foto: Finn Frandsen.

3. FC KØBENHAVN 2006-07

- Point i gruppespillet: 7

- Placering i gruppen: 4

FC København havde i et par år banket på døren til det forjættede gruppespilsland, da det endelig lykkedes i 2006. I halvfemserne havde det hovedsageligt været Brøndby IF, der spillede Champions League-kvalifikationskampe på vegne af dansk fodbold. FC Københavns første forsøg var i 1993, hvor AC Milan og Brian Laudrup vandt 6-0 i Parken.

Dynamo Kiev blev endestation for de danske klubber en del gange i halvfemserne. Både Silkeborg (1994), AaB (1995) og Brøndby IF (1997) måtte se sig slået af ukrainerne. I 2001 vandt FC København sit andet danske mesterskab, og fik derfor mulighed nummer to for at spille sig i Champions League-gruppespillet for første gang i klubbens historie. Georgiske Torpedo Kutaisi blev ekspederet ud, inden mægtige Lazio ventede i tredje og sidste kvalifikationsrunde. Rom-klubben kom til Parken med stjerner som Alessandro Nesta, Diego Simeone, Sinisa Mihajlovic, Gaizka Mendieta og Hernán Crespo i startopstillingen.

Argentinske Crespo bragt planmæssigt italienerne foran ti minutter inde i anden halvleg, men med et kvarter igen rev Mihajlovic i Christian Lønstrups trøje og begik et dumt straffe. Jacob Laursen kanonerede på legendarisk vis bolden op i krogen på straffesparket. Fem minutter før tid lykkedes det så Heine Fernandez med hovedforbinding at skovle bolden over stregen til 2-1, og dermed kunne københavnerne rejse til Rom med drømmen intakt.

På hjemmebane viste Lazio sig dog for stærke og vandt 4-1. Sibusiso Zuma scorede FC Københavns enlige mål. I 2003 var det skotske Glasgow Rangers, der gjorde en ende på FC Københavns tredje forsøg om at nå gruppespillet med et sent mål af Shota Arveladze i Parken.

Triumfen i Amsterdam

Fjerde forsøg skulle vise sig at være lykkens gang, da FC København i 2006 mødte Ajax Amsterdam i tredje og sidste spillerunde. Hollænderne havde året forinden sendt Brøndby IF ud i kvalifikationen. I det første opgør i Parken sænkede Klaas-Jan Huntelaar FC København med to mål. Brede Hangeland scorede det ene mål for københavnerne, der dermed tog til Amsterdam med et 2-1-nederlag i baggagen.

På Amsterdam Arena kom der dog i anden halvleg pludselig spænding i opgøret, da et Tobias Linderoth-frispark fik lov til at sejle over Jaap Stam og resten af Ajax-forsvaret, således at Michael Silberbauer kunne prikke bolden i nettet. Dermed manglede Ståle Solbakkens tropper blot ét mål for at skabe sensationen og sende klubben i sit første gruppespil. I det 77. minut blev William Kvist så sendt afsted i et kontraangreb, hvor det på spektakulær vis lykkedes Ajax-forsvareren Thomas Vermaelen at få skovlet Kvists indlæg ind over sin egen keeper i en høj bue. 2-0 til FC København, som dermed stod med halvandet ben i det forjættede land. Hollænderne havde flere nærgående forsøg i slutperioden - først et hovedstød fra Huntelaar på overliggeren og senere et nærgående langskud fra Wesley Sneijder, der året forinden havde været Brøndby IF's bøddel.

Det lykkedes dog for løverne at holde stand. Da slutfløjtet endelig lød, løb en ellevild Ståle Solbakken banen rundt, efterfulgt af en jublende Flemming Østergaard, mens spillerne lå og jublede i en kæmpe klynge midt på banen. Lodtrækningen artede sig således, at FC København i efteråret kunne se frem til besøg af Manchester United, Benfica og Celtic. I de tre første gruppespilskampe fik Solbakkens tropper den europæiske kærlighed at føle med 0-0 hjemme mod Benfica, 0-1 ude mod Celtic og 0-3 ude mod Manchester United.

Manchester United overlistet af Allbäck

I fjerde kamp, mod Alex Fergusons mægtige Manchester United i Parken, leverede FC København dog en af klubbens største europæiske bedrifter, da man slog Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ole Gunnar Solskjær og resten af United-holdet med 1-0 på et kludemål af svenske Marcus Allbäck med et kvarter igen. Et mål, der fik Parken til nærmest at eksplodere i jubel.

Herefter fulgte et 3-1-nederlag til Benfica i Lissabon, inden FC København rundede sit første Champions League-eventyr af med endnu en flot præstation i Parken. På mål af Atiba Hutchinson, Jesper Grønkjær og Marcus Allbäck lykkedes det at besejre Celtic med 3-1. FC København endte på fjerdepladsen i gruppen som følge af en dårligere målscore end Benfica, der derfor snuppede pladsen i UEFA Cup'en.

De syv point i gruppespillet var dog væsentligt bedre end AaB's fire i 1995 og Brøndby IF's tre i 1998. FC Københavns flotte præstation i Champions League i 2006 - efter syv sæsoner uden Champions League-fodbold på dansk grund - blev samtidig startskuddet til langt mere regelmæssig dansk deltagelse i gruppespillet i de kommende år.

---

Foto: Lars Poulsen.

4. FC KØBENHAVN 2016-17

- Point i gruppespillet: 9

- Placering i gruppen: 3 (foran Club Brügge)

FC København sikrede sig sit fjerde Champions League-gruppespil i 2016, da Federico Santander i Nicosia udlignede til 1-1 mod APOEL i de sidste minutter, og dermed sikrede en sammenlagt sejr på 2-1 til københavnerne. Danske klubber i Champions League var på daværende tidspunkt blevet væsentligt mere normalt end ti år tidligere, med fem gruppespil på elleve sæsoner. FC København leverede gode sportslige resultater i gruppespillet i 2016, der alligevel ikke blev særligt spektakulært.

Først og fremmest endte københavnerne i sidste ende alligevel med at ryge ud, da man trods imponerende ni point endte på en tredjeplads, to point efter FC Porto på andenpladsen. Derudover havde man trukket Leicester City og FC Porto fra første og andet seedningslag, hvad der ikke just kunne betegnes som klubber fra den helt øverste europæiske hylde. Ingen af hjemmekampene endte derfor med at blive udsolgt.

Københavnerne præsterede ellers godt på banen, hvor man på et mål af Andreas Cornelius hentede 1-1 i Porto. Et fremragende resultat, der blev fulgt op af en hæsblæsende 4-0-sejr over Club Brügge i Parken, hvor alle målene blev scoret i anden halvleg. Thomas Delaneys vanvittige 2-0-mål - en flugter op i krogen fra 30 meters afstand - må klassificeres som det smukkeste danske mål i Champions League-historien.

Københavnerne scorede to yderligere mål i kampen, da Santander og Zanka på to dødbolde kom først på bolden, og dermed bidrog til udslettelsen af de stakkels belgiere, der ikke fik et eneste point i gruppespillet det år.

Efter disse to pragtkampe scorede Solbakkens tropper dog ikke i de næste tre kampe i gruppespillet, de to opgør mod Leicester og udebanekampen mod FC Porto. Til gengæld lukkede man også kun et enkelt mål ind, scoret af Riyad Mahrez på King Power Stadium.

FC København havde derfor stadig muligheden for avancement inden sidste runde, men desværre for danskerne kunne FC Porto se frem til at møde et Leicester-hold, der stillede med mange reserver på Estádio do Dragão, da englænderne allerede var sikret førstepladsen i gruppen. Portugiserne vandt da også 5-0, og derfor kunne FC København ikke bruge en ellers flot 2-0-sejr i Brügge til særligt meget.

---

Foto: Lars Poulsen

5. BRØNDBY IF 1998-99

- Point i gruppespillet: 3

- Placering i gruppen: 4

Brøndby IF's kvalifikation til gruppespillet i 1998 huskes primært for den grotesk hårde lodtrækning, som klubben fra Vestegnen løb ind i: FC Barcelona, Bayern München og Manchester United var navnene på de klubber, der kom op af bowlen. Samtidig var det blot anden gang, at et dansk hold stod i et Champions League-gruppespil efter AaBs spøjse vej tre sæsoner tidligere. Det var kæmpestort for dansk fodbold, og euforien blev kun vildere af, at der var tale om tre hold fra absolut øverste hylde, der skulle en tur forbi Danmark.

Sportsligt set gik det, som man kunne have forventet for Brøndby IF. Pånær i den allerførste kamp, hvor Bayern München kom til Parken: Sydtyskernes keeper havde efter lodtrækningen udtalt, at de to øverste pladser i gruppen ville tilfalde de af storklubberne, der bankede pygmæerne fra Danmark med flest mål. Markus Babbel bragte da også Ottmar Hitzfelds tropper foran med et kvarter igen, men de blå-gule kom tilbage, da Thomas Helmer lavede selvmål i det 87. minut.

I overtiden scorede Allan Ravn så det mest legendariske danske Champions League-mål, da han lobbede bolden over en forsvarer, og flugtede bolden ind bag fra Oliver Kahn fra kanten af feltet. Dermed kom Kahn hurtigt til at fortryde sin storskrydende kommentar. Tilskuerne i Parken gik amok, og Brøndby IF's 2-1-sejr over mægtige Bayern München den 18. september 1998 betragtes af mange nok stadig som den vildeste Champions League-kamp på dansk jord. Da Manchester United og FC Barcelona samme aften havde spillet 3-3 på Old Trafford, var det pludseligt drengene fra Vestegnen, der førte Gruppe D foran de tre giganter.

Den eventyrlige begyndelse blev dog fulgt op af fem forudsigelige nederlag. Først tabte man 2-0 på Nou Camp, derefter fik man ørerne i maskinen mod Manchester United i Parken. Schmeichel og kompagni bankede danskerne med hele 6-2, målene sat ind af Ole Gunnar Solskjær, Dwight Yorke, Andy Cole, Roy Keane og to gange Ryan Giggs. For hjemmeholdet var det Kim Daugaard og Ebbe Sand, der fik reduceret til 1-3 og 2-6.

Udekampene på Old Trafford og Olympiastadion blev efterfølgende tabt med henholdsvis 5-0 og 2-0, inden FC Barcelona i sidste spillerunde kom til Parken i en kamp, hvor begge hold allerede var elimineret. Luis Figo og Rivaldo afgjorde sagerne for katalanerne i første halvleg, og Brøndby IF's vanvittigeog hidtil eneste Champions League-eventyr var dermed overstået. Tre point og en målscore på 4-18 blev slutresultatet.

---

Foto: Mikkel Berg Pedersen.

6. FC KØBENHAVN 2013-14

- Point i gruppespillet: 4

- Placering i gruppen: 4

Efter to sæsoners fravær var FC København i 2013 igen i bowlen, da der skulle trækkes lod til Champions League-gruppespillet. Ståle Solbakken og hans hold fik denne gang en rigtig spændende lodtrækning, idet man trak Real Madrid, Juventus og Galatasaray. Tre klubber, der alle ville trække fulde huse i Parken. Sportsligt set var det mindre optimalt. Juventus var i disse år mindre dominerende i Europa, og Galatasaray var blandt holdene i tredje seedningslag med den laveste koefficient, men der var stadig tale om klubber med store stjerner på holdkortet.

Københavnernes første kamp i 2013 var i Parken imod de italienske mestre fra Juventus. Den Gamle Dame stillede op med navne som Paul Pogba, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Carlos Tevez, Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci, så det var derfor aldeles overraskende, at Nicolai Jørgensen kunne bringe FC København foran i første halvleg efter et frisparksindlæg fra Pierre Bengtsson.

Desværre udlignede Fabio Quagliarella for gæsterne i anden halvleg, men 1-1 mod det stjernespækkede Juventus-hold var absolut godkendt for FC København, der stillede op med spillere som Olof Mellberg, Lars Jacobsen, Claudemir, Daniel Braathen og Fanendo Adi.

Herefter fulgte en nærmest umulig mission på Santiago Bernabéu, hvor hjemmeholdet ikke overraskende vandt med 4-0, med Ronaldo og Angel di María som dobbelte målscorere. Tre uger efter gik turen så til endnu en svær udekamp, denne gang i Istanbul mod Galatasaray. Ved pausen var værterne allerede foran med 3-0 på mål af blandt andre Didier Drogba og Wesley Sneijder. Claudemir fik til slut reduceret til 3-1.

I den omvendte kamp fjorten dage efter lykkedes det dog på imponerende vis FC København at slå tyrkerne 1-0 på et tidligt mål af norske Daniel Braathen. Det var i øvrigt i forbindelse med Galatasarays besøg i Parken, at FC København kom i problemer efter at have blokeret for billetkøb foretaget af personer med udenlandsk klingende navne.

I Torino tabte FC København 3-1 i en kamp, hvor Arturo Vidal scorede hattrick for Juventus. I anden halvleg nåede danskerne for en kort stund at få tændt håbet, da Olof Mellberg fik udlignet mod sin gamle klub. Men kort efter udligningen scorede chilenske Vidal på sin anden straffesparksscoring i opgøret. I den sjette og sidste gruppekamp blev det københavnske publikum forkælet med et besøg fra de senere Champions League-vindere denne sæson, spanske Real Madrid.

Madrilenerne var sikre på gruppesejren inden opgøret, men stillede alligevel op med navne som Ronaldo, Bale, Benzema og Modric. Netop kroaten var hård mod danskerne, da han i første halvleg krøllede et følt skud op i krogen fra kanten af feltet. Ronaldo fordoblede føringen kort inde i anden halvleg, men løverne undgik ydmygelsen, da Johan Wiland til slut fik reddet et straffespark fra Cristiano Ronaldo, der dog alligevel endte som topscorer i turneringen med 17 mål.

---

7. AAB 1995-96

- Point i gruppespillet: 4

- Placering i gruppen: 4

Den første danske klub i et Champions League-gruppespil var AaB, der i fjerde udgave af turneringen efter navneændringen ellers tabte med samlet 4-1 til Dynamo Kiev i kvalifikationskampen - blandt andet på to mål af Andriy Shevchenko. Aalborgenserne fik da også kun lov til at være med i det fine selskab, fordi Dynamo Kiev efter deres første kamp mod Panathinaikos i det efterfølgende gruppespil blev anklaget for et forgæves forsøg på at bestikke kampens spanske dommer.

Efter den overraskende udvikling indledte AaB med to udebanekampe mod FC Porto og Nantes, der begge blev tabt med henholdsvis 2-0 og 3-1. I den første hjemmebanekamp lykkedes det dog at besejre den senere gruppevinder Panathinaikos med 2-1. Desværre tabte AaB de næste to kampe med 2-0, først hjemme mod Nantes og derefter i Athen imod Panathinaikos.

I den sidste kamp, hjemme imod FC Porto, lykkedes det dog Sepp Pionteks AaB at spænde ben for den portugisiske storklub. 'Røde Romario' - Erik Bo Andersen - bragte danskerne foran i første halvleg. Portugiserne måtte i sidste ende rejse fra Aalborg med ét point efter et 2-2-resultat, der betød, at de fulgte AaB ud af Champions League det år.

---

Foto: Jens Dresling.

8. FC NORDSJÆLLAND 2012-13

- Point i gruppespillet: 1

- Placering i gruppen: 4

FC Nordsjællands mesterskab i 2012 rakte til en plads i gruppespillet, takket være Danmarks på det tidspunkt høje placering på UEFAs koefficientliste. Det skulle dog ikke vise sig at blive en decideret succesoplevelse for Farum-klubben. Kasper Hjulmands tropper endte med at indkassere 22 mål i de seks kampe, hvor man samtidig kun selv fandt netmaskerne fire gange.

FC Nordsjællands første opgave var en tur til Donetsk, hvor Shakhtar ventede. Henrikh Mkhitaryan scorede her kampens to eneste mål. Herefter kom Chelsea på besøg i Parken, og heller ikke her kom nordsjællænderne på tavlen. Mål af David Luiz, Ramires og to gange Juan Mata sænkede danskerne 4-0. Det var først i tredje kamp, at Kasper Hjulmands hold kom på tavlen.

Det var til gengæld også et af de bedste danske Champions League-mål nogensinde, da Mikkel Beckmann skruede et frispark rundt om Juventus-muren og ind bag Gianluigi Buffon i Parken. Med ti minutter igen fik Mirko Vučinić udlignet for italiernene, men FC Nordsjælland fik holdt stand og sikrede sig sit eneste point i gruppespillet. Herefter fulgte nemlig en udebanekamp i Torino, hvor Juventus knuste FC Nordsjælland med 4-0.

Upopulær brasilianer i Parken

FC Nordsjællands sidste hjemmekamp huskes primært for det mål, som den brasilianske angriber Luiz Adriano scorede til 1-1. Efter et dommerkast sparkede Shakhtars Willian bolden op til FC Nordsjællands forsvar, men Luiz Adriano var lynhurtigt over bolden og ignorerede alle uskrevne fair play-regler, da han løb igennem en FC Nordsjælland-defensiv, der stod stille og kiggede måbende på brasilianeren, som til sidst trillede bolden i et tomt mål.

Brasilianeren blev omringet af rasende FC Nordsjælland-spillere, og da bolden blev givet op igen, var forventningen, at danskerne ville få lov til at drible bolden stille og roligt ned i ukrainernes mål. Nicolai Stokholm fik da også lov til at løbe forbi de første Shakhtar-spillere, men Stepanenko prikkede bolden fra ham i en gennemført usportslig aktion fra ukrainerne. Efterspillet endte med, at UEFA tildelte Luiz Adriano en enkelt spilledags karantæne for usportslig adfærd.

Inden denne farce havde Morten Nordstrand ellers bragt FC Nordsjælland foran på et Joshua John-indlæg. Efter Luiz Adrianos udligning var der en fjendsk stemning i Parken, og der skulle kun gå et par minutter, før FC Nordsjælland tog hævn, da Kasper Lorentzen bankede en kanonkugle ind via overliggeren. Desværre for danskerne fik Willian udlignet for ukrainerne inden pausen - denne gang på regulær vis. I anden halvleg scorede Willian så igen - et drømmemål, da han skruede bolden op i modsatte hjørne fra kanten af feltet.

Shakhtar Donetsk, der også havde en velspillende Fernandinho i startopstillingen, var dog for stærke for nordsjællænderne, som endte med at tabe 5-2 efter Luiz Adriano scorede to gange yderligere. FC Nordsjællands besøg til Stamford Bridge i sidste runde gik væsentligt ringere end FC Københavns tur samme sted året forinden. Hjulmands tropper endte med at tabe 6-1 til et Chelsea-hold, der selv endte på tredjepladsen i gruppen.

