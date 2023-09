David Nielsen på vej til Cypern

Den danske toptræner har ifølge Ekstra Bladets oplysninger fundet sig et nyt job - i Middelhavet

David Nielsen er på vej tilbage.

Det er omkring 16 måneder siden, AGF fyrede cheftræneren, og siden har han ageret ekspert hos TV 2 ved både VM og Danmarks øvrige landskampe.

Men nu står den ifølge Ekstra Bladets oplysninger igen på fast arbejde for den 46-årige tidligere topspiller.

En endnu ikke offentliggjort klub på Cypern skal være interesseret i at ansætte Nielsen som cheftræner.

Ekstra Bladet har rakt ud til David Nielsen for en kommentar, men han har i skrivende stund ikke reageret på vores henvendelse.

David Nielsen stoppede sin karriere som spiller i 2011 efter nogle sæsoner i norsk fodbold. Han gik omgående i gang med jobbet som træner og blev efter en periode som assistenttræner forfremmet til cheftræner i Strømsgodset i 2014.

Han blev ansat som cheftræner i Lyngby forud for 2015-2016-sæsonen i 1. division, som Lyngby gik hen og vandt.

I den efterfølgende sæson sikrede de sig som oprykkere til Superligaen en sensationel bronzemedalje. Det fik AGF til i september 2017 til at hente David Nielsen til Aarhus.

Efter et par sæsoner, der endte med en syvende- og en sjetteplads i Superligaen, vandt AGF bronze i 2020, inden det blev til en fjerdeplads i '21. En skuffende 10. plads i 2021-22-sæsonen betød dog, at man fra ledelsens side ikke så anden udvej end at fyre sin cheftræner.

