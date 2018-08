DBU: Afskaffelse af sommertid vil ramme foreningslivet

Skal sommertid beholdes eller afskaffes? Det er på dagsordenen i EU og skal til afstemning blandt medlemslandene.

I Dansk Boldspil-Union (DBU) er man ikke i tvivl om, hvad der er mest gavnligt for foreningslivet. Det er at beholde sommertid, som man kender den i dag.

Forsvinder den ekstra lyse aftentime, vil det gå ud over såvel træninger som kampe i blandt andet de danske fodboldklubber, der har 326.000 medlemmer, skriver DBU på sin hjemmeside.

- Det er i forvejen et rigtig stort puslespil at nå at afvikle både træning og kampe på landets fodboldbaner i turneringsperioden, siger DBU's næstformand, Bent Clausen, og fortsætter:

- Med en time mindre før solnedgang vil det blive nærmest umuligt for de klubber, der ikke har lys på alle deres baner – og det er der ikke ret mange fodboldklubber, der har.

Bent Clausen (tv. red.) forsvarer den ekstra udetid, som sommertiden giver. Foto: Mikkel Tariq.

DBU peger på, at sportsklubber, idræts- og fritidsforeninger har stor gavn af sommertidens forlængende aftenlys til afholdelse af udeaktiviteter og arrangementer fra først på aftenen til solnedgang.Såfremt sommertiden afskaffes, vil råderummet til sådanne aktiviteter blive indskrænket fra de nuværende fem-seks måneder til tre måneder hen over sommeren, vurderer DBU.

- Det er en helt uholdbar situation, og det vil have en dæmpende effekt på de frivilliges initiativer og arbejde med at skabe gode og sundhedsfremmende oplevelser for deres medlemmer.

- Den værste og desværre meget sandsynlige konsekvens vil være et medlemsfrafald i klubberne med de samfundsmæssige konsekvenser, det vil have.

- Fodbold-Danmark, og resten af det udendørs foreningsliv er ganske simpelt afhængig af den ekstra udetid, som sommertiden giver, understreger Bent Clausen.

