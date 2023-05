DBU-boss kaster håndklædet i ringen

I konflikten hos DBU Bredde trækker Jesper Møller sig som mægler og indsætter i stedet Benny Olsen som politisk konsulent til at løse problemerne

Det lykkes ikke for DBU's formand, Jesper Møller, at få kvindernes EM til Norden.

Det bliver heller ikke Jesper Møller, der kommer til at løse konflikten hos DBU Bredde, der i mere end ét år har været dybt splittet.

For nu har han simpelthen trukket stikket som mægler i striden hos DBU Bredde, erfarer Ekstra Bladet.

Jesper Møller har indsats Benny Olsen, der er bestyrelsesmedlem i FC København, som politisk rådgiver i forbindelse med konflikten i DBU Bredde. Foto: Lars Poulsen.

Ekstra Bladet har gennem foråret omtalt splittelsen hos DBU Bredde, hvor man ikke kan blive enige om ret meget.

Det førte først til, at Jesper Møller sidste efterår trådte ind som mægler i striden mellem parterne, der reelt ikke har holdt et beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde i mere end ét år.

Siden indkaldte han til et mæglingsmøde 8. marts i Aalborg, hvor signalerne var positive. Her var der også enighed om at fokusere på områder, hvor de seks lokalunioner er enige. Til gengæld blev de områder, hvor der er uenighed, lagt til side.

Men nu har Jesper Møller som formand for DBU altså kastet håndklædet i ringen og reelt opgivet at løse konflikten.

Jesper Møller havde indkaldt lokalunionerne til møde i marts, hvor de havde en god dialog, men de berørte kun emner, som de på forhånd er enige om. Alle de områder, hvor de var uenige, blev foreløbig lagt til side. Og nu har Jesper Møller trukket sig som mægler. Foto: Jens Dresling

Han har i stedet valgt at nedsætte et såkaldt samarbejdsforum, som skal hjælpe med at løse stridighederne hos de seks lokalunioner, der primært har været delt i to.

DBU Jylland, Fyn og Sjælland har stået sammen, mens DBU København, Lolland-Falster og Bornholm har været de små, der har kæmpet for deres rettigheder. Og princippet er, at der skal være fire til at få vedtaget noget på bestyrelsesniveau. Og det har der ikke været i mere end ét år.

Nu skal et samarbejdsforum med en politisk rådgiver og en proceskonsulent hjælpe til, at der bliver enighed hos DBU Bredde om vejen for fremtiden.

Benny Olsen, der er bestyrelsesmedlem i FC København, bliver indsats som politisk konsulent, mens Flemming Pedersen fra Round får den fine titel som proceskonsulent.

Derved har Jesper Møller reelt trukket sig fra opgaven uden på forhånd at sikre en løsning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jesper Møller.