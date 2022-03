DBU-direktør afviser at investere ud fra meninger på Facebook

Først røg investeringerne i Qatar - nu i Rusland.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) penge har været i fokus den seneste tid, efter at unionen for nylig offentliggjorde flere tusinde værdipapirer.

Senest meddelte DBU fredag, at aktierne i det russiske gas- og olieselskab Gazprom er solgt, mens de øvrige investeringer i landet forsvinder, når den russiske fondsbørs åbner.

Meddelelsen kom, ugen efter at DBU oplyste, at man havde solgt sine obligationer i VM-værtslandet Qatar.

Men man skal ikke forvente, at DBU's udmeldinger om pengene bliver en ugentligt tilbagevendende begivenhed, understreger direktør Jakob Jensen.

- Man skal huske, at debatten startede med, at nogle ønskede, at vi skulle lægge alle vores investeringer frem. Det har vi gjort. Alle 6500 værdipapirer. Nogle har kritiseret nogle specifikke værdipapirer omkring Qatar – det er vi fuldstændig enige i, siger han.

- Men vi kan ikke føre investeringspolitik på baggrund af hvert enkelt udsagn, som nogle på Facebook eller andre steder måtte have om papirer, som de synes, vi skal skille os af med. Vi er nødt til at fastlægge nogle rammer.

- Vi er ikke sat i verden for at investere, men for at udvikle fodbold. Derfor betaler vi en formueforvalter for at investere inden for retningslinjerne. Vi ønsker os et afkast fra vores papirer, så vi kan investere endnu mere i fodbold, forklarer han.

Ledelsen i DBU skal den kommende tid undersøge, om nye retningslinjer skal danne baggrund for, hvad pengene kastes efter.

- Vi vil gerne foretage investeringer efter et fintmasket etisk net af retningslinjer. Det har vi fastlagt, og nu kigger vi maskerne efter igen.

Men specifikke aktier vil DBU ikke forholde sig til. Det lader man formueforvalteren Danske Bank om.

Sidstnævntes beslutning om at droppe investeringerne i Rusland støtter Jakob Jensen dog op om.

- Vores formueforvalter har også fulgt med i, hvad der rører sig omkring Rusland og truffet de her beslutninger og orienteret os. Vi er enige i dem, og det er rigtig fint med mig, siger DBU-direktøren.