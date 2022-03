DBU-formand smider bombe

- Vi vil være parate med 3-500 mio. kr. i investeringer i et nationalt træningscenter og et tilsvarende beløb til modernisering af Parken, siger Jesper Møller

DBU’s genvalgte formand, Jesper Møller smed lidt af en bombe, da han gjorde klar til at åbne pengekassen og foretage de største investeringer i unionens historie.

Det afslørede han efter søndagens repræsentantskabsmøde, hvor han blev genvalgt for anden gang.

Jesper Møller er parat til at investere i et nationalt træningscenter og samtidig smide et stort, trecifret millionbeløb som medejer i Parken.

Jesper Møller, Bent Clausen og Thomas Christensen er de tre, der styrer dansk fodbold. Nu gør formand Jesper Møller klar til investeringer op imod én mia. kr. i et nationalt træningscenter, udvidelse af Parken og investering i et nyt domicil for DBU samt en investering i det nye stadion i Århus. Foto: Claus Bonnerup.

Vi taler samlede investeringer for DBU mellem 600 mio. kr. og én mia. kr.

- Det vigtigste for os de kommende år er vores nationale stadion og et nationalt træningscenter.

- Vi skal ikke ud at være ejendomsadministrator. Vi kan finde nogle, der kan skabe bæredygtighed sammen med os.

- Det gælder både når det handler om investeringen i et nationalt træningscenter, hvor vi i øjeblikket har en dialog med Syddansk Universitet, og et medkøb af Parken.

- Parken skal moderniseres og udvides. Danmark har brug for et topmoderne nationalstadion, og vi vil gerne være med i det projekt.

- Vi taler begge steder om investeringer for vores vedkommende på 3-500 mio. kr., forklarer Jesper Møller, der også er parat til at smide penge i et nyt stadion i Århus.

Jesper Møller forventer, at DBU skal bruge 3-500 mio. kr. i et nationalt træningscenter. Han håber, at der i løbet af ét år er truffet en beslutning om et center. Foto: Claus Bonnerup.

Her taler DBU om en investering i niveauet 40 mio. kr. til det stadion, hvor der allerede er skaffet 1,5 mia. kr.

Hvornår forventer I en endelig vedtagelse om et nationalt træningscenter?

- Jeg håber, at det sker i løbet af ét år. Men det afhænger af finansieringen. Vi ser på, hvem der skal være med udover DBU. Det kan være Odense Kommune, SDU og Fonde. Det kigger vi på nu.

DBU’s administration er lige nu i gang med at undersøge flytning af administration til arealet på p-pladsen ved Parken, hvor der kan bygges i seks-syv etager.

Lige nu er der 217 millioner kroner i kassen hos DBU, hvoraf de 100 allerede er blevet besluttet at ryge tilbage både til eliten og bredden for at fortsætte udviklingen af dansk fodbold de kommende år.

- Den investering, vi skal lave må ikke vise sig at blive en klods om benet på udviklingen i dansk fodbold, påpeger Jesper Møller.