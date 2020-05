DBU fremlægger coronaregler

DBU har fremlagt regelsæt for, hvordan fodbold skal spilles, mens coronavirus påvirker samfundet. Protokollen er dog først gældende, når myndighederne har givet deres accept

Dansk Boldspil-Union (DBU) har gennem et stykke tid været i dialog med myndighederne om særlige coronaregler, så dansk fodbold er klar, når der gives accept til at spille igen.

Fredag fremlagde unionen så protokollen for retningslinjerne for breddefodbolden, som de vil se ud, såfremt sundhedsmyndighederne godkender dem.

Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

De særlige coronaregler har fokus på aktiviteter uden kropskontakt og tager udgangspunkt i de statslige coronaanbefalinger samt DIF’s retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter.

Blandt den nye 'lovgivning' fremgår det blandt andet, at der skal holdes to meters afstand mellem personer ved træning, ligesom reglerne også tæller mere bemærkelsesværdige indslag. Hovedstød er eksempelvis forbudt ...

DBU understreger, at fodboldens coronaregler ikke tages i brug, før myndighederne giver tilladelse til dette.

Fredag morgen holdt sportens instanser i Danmark og kulturminister Joy Mogensen (S) et møde om genåbningen af fodbolden herjemme.

Her var der fortsat enighed om, at der skal afventes en accept fra myndighederne, før DBU kan anbefale, at bolden kan rulle på dansk grund, og de nye coronaregler kan tages i brug.

- Vi har valgt denne tilgang ud fra et forsigtighedssynspunkt. Vi ønsker ikke at øge risikoen for smittespredning eller overtrædelse af forsamlingsforbuddet, siger DBU's formand, Jesper Møller.

- Før vi kan genåbne med i første omgang coronaregler og derefter træning i fuldt omfang og kampe, skal vi derfor have opfyldt vores ønske om grønt lys fra myndighederne. Vi befinder os lige nu i en samfundskrise, og her skal vi være vores ansvar bevidst. Folkesundhed er vigtigere end fodbold - også selv om vi alle savner fodbold, både på og udenfor banen, fortæller Møller.

Ved fredagens møde om genstarten af dansk fodbold, kom det ligeledes frem, at der senest skal tages hul på Superligaen i afslutningen af maj, og at dette fortsat anses som realistisk.

DBU's coronaregler Herunder følger et udsnit af DBU's nye coronaregler for fodbolden: - Har du symptomer? Så bliv hjemme! - Der må max trænes i grupper af 10 personer. Inklusive voksne. - Der må ikke byttes rundt på træningsgrupperne. - Alle møder omklædte og til tiden. (Ikke før). - Ingen overtræksveste tilladt. - Drikkedunke medbringes hjemmefra og må ikke deles. - Hovedstød er forbudt, og bolden må ikke tæmmes med brystet. - Brug kun et sæt bolde og kegler pr. træningsgruppe. - Der skal holdes to meters afstand gennem hele træningen. - Hænder og al materiale skal være afsprittede inden træningsstart. Dette gentages efter træningen. - Forlad træningen straks efter afslutningen. Alene - ikke i grupper.

