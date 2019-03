DBU har ramt bunden: Sponsorflugt skal stoppes

DBU har siden 2012 næsten halveret sponsorindtægterne – der er håb om, at det vender igen med den nye landsholdsaftale for seks år for herrerne

DBU’s kasserer Christian Kofoed rammede det meget godt ind, da han søndag fremlagde DBU’s årsregnskab for 2018 for DBU’s repræsentantskab på årsmødet i Horsens.

- Kan vi ikke gøre det lidt bedre!

Bemærkningen handlede om DBU’s evner til at tiltrække sponsorer primært til herrelandsholdet.

Fodboldlandsholdet er kommercielt et stort trækplaster, men de senere års uro og ballade i kulisserne har fået sponsorerne til at flygte.

Alarmerende udvikling

Udviklingen har nærmest været alarmerende, siden Dong og Arla delte hovedsponsoratet og Adidas pumpede et stort millionbeløb ind i DBU. Sponsorindtægterne landede på 26,8 mio. kr. lige omkring 2012. Siden er indtægterne kun gået én vej – ned.

Bunden forventes at være nået i 2018, hvor DBU landede på 14,1 mio. kr. i sponsorindtægter.

- Vi skal løfte vores kommercielle indtægter. Håbet var, at det skete efter VM-deltagelsen, men så kom konflikten der ødelagde det hele, tilføjede Christian Kofoed.

DBU-formand Jesper Møller erkender udfordringen, men han er optimistisk i bestræbelserne på at lokke flere sponsorer til. Det er han, fordi der nu er ro om landsholdet med en seksårig aftale forhandlet på plads.

Lang aftale skaber ro

- Med den lange landsholdsaftale, vi har indgået, er det forventningen, at vi løfter vores kommercielle indtægter markant, siger Jesper Møller og uddyber:

- Da vi i 2017 skulle ud af sælge sponsorater skete det med kvindekonflikten i erindringen. Som sponsor ville jeg også spørge: Har I en aftale og hvor længe løber den?

- Den løb til 2018 og du skal være mere end supersælge for at sælge et sponsorat på de betingelser. Nu er situationen en helt anden, fordi vi har lavet en seksårig aftale. Det giver ro.

- Jeg føler mig overbevist mig, at vi indenfor en kort tidshorisont kan melde nye aftaler ud. Vi oplever en stigende interesse for vores landshold. Det bør få kommercielle samarbejdspartnere på banen, vurderer Jesper Møller.

Han peger på den tillidsplatform, der blev skabt i forbindelse med landsholdsaftalen, hvor samarbejdet mellem spillerne og DBU skal styrkes.

- Peter Møller og William Kvist har allerede fået et rigtig godt samarbejde. Jeg er overbevist om, at det får positiv indflydelse på sponsorsiden, pointerer Jesper Møller, der ikke forventer DBU får én hovedsponsor, men flere større sponsorer.

- Forskellen på klub- og landsholdsfodbold er, at du i landsholdsregi ikke må have reklametryk på trøjerne. Derfor tror jeg, at vejen frem bliver som i Champions League, hvor UEFA har flere store sponsorer til turneringen, siger Jesper Møller.

