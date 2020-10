DBU undersøger nazi-sag

En sag om mulig chikane og nazistiske tilråb mod ungdomsspillere skal behandles i DBU i den kommende uge.

Det sker på baggrund af en artikel i Flensborg Avis, hvor en leder fra den danske klub Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening (HKUF) i Sydslesvig, hævder, at klubbens U13-hold jævnligt chikaneres af danske modstandere på grund af den tyske baggrund.

Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening spiller i dansk turnering trods den geografiske placering på den anden side af den tyske grænse, og udebaneturene er langtfra altid lige sjove.

I artiklen i Flensborg Avis siger lederen af fodboldafdelingen, Benno Ewel, at der blandt andet er blevet råbt 'Sieg Heil', samt at spillere og trænere kaldes for 'nazier'. Det udsagn bekræfter holdets træner, Mads Lausten, over for Ekstra Bladet.

Smadret bilrude satte undersøgelse i gang

I weekenden fik netop Mads Lausten smadret sin bilrude på en parkeringsplads tæt ved Tønder SF's baner. Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening er overbevist om, at det skete på baggrund af kontroverser i løbet af en vigtig oprykningskamp mod TSF/BRE/HØJ, der er en sammenslutning af Tønder SF, Bredebro IF og Højer IF.

Derfor har de valgt at sende en indberetning til DBU Jylland, hvor der udover en beskrivelse af episoden er opsigtsvækkende påstande om chikane.

- Det er langtfra den eneste gang, vi er stødt på noget sådan. I det hele taget er grundindstillingen til os ofte negativ. I Løgumkloster blev der engang råbt 'Sieg Heil' til os. Og vi er ofte blevet kaldt 'nazier', står der i indberetningen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ekstra Bladet har været i kontakt med formand og træner i Løgum IF, der begge afviser at kende til den pågældende episode om nazistiske kommentarer, som der henvises til i indberetningen.

Alligevel har DBU Jylland selv besluttet at tage sagen op, oplyser turneringschef Ole Frandsen, der ikke vil kommentere selve indberetningen.

- Med baggrund i denne her omtale er vi i øjeblikket i gang med at indhente kommentarer fra klubberne og dommeren for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne her sag.

- Vi har ikke hørt om nogen sag, før jeg bliver kontaktet af den pågældende journalist. Og på den baggrund har vi undtagelsesvis selv taget sagen op.

- Men er det ikke usædvanligt, at I vælger at tage en sag op af egen drift?

- Normalt tager vi ikke selv sager op, det har du ret i, men denne her sag lød så voldsom, at vi har valgt at gøre en undtagelse, siger Ole Frandsen.

Vil ikke kædes sammen med nazi-historie

Formanden for Tønder SF, Kasper Sørensen, afviser over for Ekstra Bladet, at den smadrede bilrude nødvendigvis skyldes uoverensstemmelser i kampen, og han ærgrer sig over, at klubben blandes ind i en sag om nazistiske bemærkninger.

- Vi bliver kædet sammen med ting, der tidligere er sket, og det kan vi ikke have hængende på os. Det er ærgerligt, at vi skal kædes med på den vogn, med noget de tidligere har oplevet. Ikke at det er ok, men vi har ikke lyst til at stå på mål for det, siger han.

Over for Ekstra Bladet bekræfter træner for Harreslev-Kobbermølle Ungdomsforening, Mads Lausten, at der ikke blev sagt nazistiske ting i forbindelse med weekendens kamp, men han understreger frustrationen over den tysker-fjendtlige opførsel på mange af de danske udebaner.

- Det er super frustrerende, for alle mine spillere taler dansk og går på dansk skole og vores sprog er også dansk. Jeg taler selv dansk. Så modstanderne har overhovedet ikke grund til at være på den måde. Jeg har sagt, at spillerne ikke skal reagere på det, fordi det er en provokation, men jeg bliver personligt rigtig sur, siger træneren.

Den smadrede bilrude er efterfølgende blevet anmeldt til politiet.

DBU Jylland forventer at have færdigbehandlet sagen i næste uge.

