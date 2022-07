DBU: Vi har tilbudt forlig

Kommunikationschef Jakob Høyer fra DBU er uforstående over for den stævning, som Power har sendt til unionen

DBU imødeser stævningen fra elektronik- og hvidevarekæden POWER med ophøjet ro.

Mandag kom det frem, at Power har stævnet DBU i sagen, der drejer sig om, at DBU under EM sidste sommer hævdede, at flere firmaer, heriblandt Power, krænkede DBU's rettigheder i kampagner, der viste støtte til det danske landshold under EM-slutrunden.

- DBU har tilbudt Power at forlige sagen om selskabets brud på rettigheder med en bod. På et møde om sagen tilkendegav Power at ville overveje et sådant forlig og lovede at vende tilbage.

- Det har Power over flere måneder ikke gjort trods adskillige rykkere. Sagen har derfor stået stille på grund af Power. DBU imødeser den videre sag. Der er tale om brud på DBU’s kommercielle rettigheder og en sag, der i sidste ende handler om penge til udviklingen af dansk fodbold, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Der var fest om gaderne, da Danmark besejrede Tjekkiet og spillede sig i EM-semifinalen sidste sommer. Foto: Rasmus Flint Pedersen.

Et af punkterne i sagen er, at Power i en reklame tilsyneladende har vist en fiktiv fodboldspiller i en fodboldtrøje. Her er parterne uenige om, hvorvidt det skaber associationer til de danske landsholds dragter.

DBU's daværende kommercielle direktør, Ronnie Hansen, sagde det klart og tydeligt sidste år, da han blev spurgt til problematikken om DBU's rettigheder i forhold til landsholdet.

- Det at bruge landsholdet til at sælge produkter eller markedsføre sin virksomhed er en rettighed, der alene er forbeholdt de virksomheder, der investerer i fodbold året rundt og den vej reelt støtter op om fodbolden før, under og efter EM, lød det fra Ronnie Hansen til Ekstra Bladet.

DBU har rettighederne til det danske landshold. Elektronikvarekæden Power krænkede de rettigheder sidste sommer. DBU har tilbudt et forlig, men intet er sket. Nu har Power stævnet DBU. Foto: Finn Frandsen.

Hos Power forsøger man med stævningen at komme til bunds i sagen og få en endelig afklaring.

- Power er en professionel virksomhed, og vi kan ikke basere vores markedsføring på smagsdommeri. Har vi gjort noget ulovligt eller ej? Det fortjener vi at få afklaret, så vi alle kan komme videre, siger Powers direktør, Jesper Boysen, i pressemeddelelsen.

