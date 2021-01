DBU vil skabe kvindelige stjerner med nyt system

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil skabe endnu flere kvindelige fodboldstjerner.

Derfor søsætter DBU fra næste sæson et stjernebaseret licenssystem, der skal løfte talentniveauerne i dansk kvindefodbold.

Klubberne vil blive tildelt fra en til tre stjerner på en række områder, blandt andet organisering, strategi og faciliteter. Det vil dermed fremgå, hvor gode de enkelte klubber er i forhold til hinanden.

Landstræner og talentudviklingschef for piger i DBU Lars Søndergaard tror på, at det nye licenssystem vil få en effekt.

- Vi oplever en stærk fremdrift i pige- og kvindefodbolden i øjeblikket. Den skal vi udnytte, siger Søndergaard til DBU's hjemmeside.

- Det nye system skærper kravene til klubberne og giver større incitament til at blive bedre til at talentudvikle, fortsætter han.

Et krav for at opnå licensen er, at klubberne som minimum har en halvtidsansættelse i ungdomsafdelingen. Det skal være med til at professionalisere talentmiljøerne.

Formand for DBU's kvindeeliteudvalg Mette Bach Kjær ønsker at give så mange piger som muligt de bedste forudsætninger for at udvikle sig.

- Derfor stiller vi med det her nye licenssystem større krav til klubberne og gør det samtidig mere gennemskueligt for licensklubberne at se, hvor de står i forhold til andre klubber, og hvor de skal forbedre sig, siger hun.

DBU ønsker samtidig at etablere en landsdækkende U16-række med op til 16 hold.

I øjeblikket er 13 klubber en del af det nuværende licenssystem. Derudover har seks klubber meddelt, at de vil søge licens i det nye system, der bliver taget i brug fra 2021/22-sæsonen.