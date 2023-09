13-0: FC Midtjylland gik mål-amok i pokalturneringen

FC Midtjylland var selvsagt enorme favoritter, da de onsdag eftermiddag tørnede sammen med Aabenraa i den danske pokalturnering.

Gæsterne fra Herning skulle da heller ikke så tvivl om, hvilket af holdene, der var det bedste, da de allerede dominerede i første halvleg og spillede hjemmeholdet ud af banen.

Her scorede Stanley Iheanacho to gange før pausen, hvor et af målene kom efter et flot gennemspillet FCM-angreb, hvor han så kunne prikke den det sidste i mål.

Den 18-årige debutant leverede også en fin scoring, da han kunne afslutte en dyb bold med en kølig flad afslutning.

Udover Iheanacho kom André Rømer, Adam Gabriel, Ola Brynhildsen og Marrony også på måltavlen i første halvleg.

Her kunne FC Midtjylland gå til pause med en føring på 6-0 over Aabenraa, der nok ikke længere skulle gøre sig forhåbninger om videre avancement ved turneringen.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ....

Marrony har endnu sit gennembrud til gode i FC Midtjylland, men onsdag kom han på tavlen i pokalsejren over Aabenraa. Her ses braslianeren i kamp mod FC Nordsjælland ved tidligere lejlighed. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland fortsatte målfest

Iheanacho kunne fuldbyrde sin hattrick, da han blot fem minutter efter pausen kunne gøre det til 7-0.

Midtjyderne kom foran med 8-0, og derefter var det igen Iheanacho, der også kunne få sin fjerde scoring på flot vis.

Her trak han den ind i banen og placerede den helt oppe i krydset. Bolden kunne ikke have siddet meget bedre.

Iver Fossum gjorde det så til 10-0, og efter 75 minutter var det en anden 18-årig debutant, Julius Voldby, der kunne gøre det til 11-0

12-0-målet kom også, da et indlæg nærmest sejlede hele vejen i mål, hvilket blev Marronys anden scoring i kampen.

Marrony leverede også 13-0-målet, og han blev på den måde kampens anden hattrickshelt.

Det blev det sidste mål i kampen, hvor FC Midtjylland kunne gå videre til tredje runde ved pokalturneringen.