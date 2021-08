9-0 i comeback: Medejer Bjelland tilbage til pokaltriumf

For første gang i 12 år spillede den tidligere landsholdsspiller Andreas Bjelland onsdag aften en kamp for Lyngby Boldklub, og det var med stor resultatmæssig succes til følge for Bjelland, der er lejet i FC København.

Den 33-årige forsvarsspiller bar anførerbindet, da Lyngby vandt pokalkampen over Serie 2-klubben Østerbro IF med 9-0 i turneringens første runde.

På papiret var Lyngby udehold, men opgøret blev spillet på et solbeskinnet Lyngby Stadion.

Østerbro er vant til at spille mod ukendte serieklubber som FC Nyhavn, FC Randoms, Sunred Beach og BK Amalie, og østerbroerne kunne da heller intet stille op mod det professionelle Lyngby-mandskab.

Lynhurtige Emil Nielsen var den farligste mand for Superliga-nedrykkeren. Han blev noteret for fire af Lyngbys scoringer.

Andreas Bjelland er med i ejerkredsen af Lyngby Boldklub gennem sit engagement i Friends of Lyngby. Før onsdagens pokalkamp havde medejeren dog ikke spillet en kamp for Lyngby siden 30. august 2009, hvor Lyngby vandt 2-1 over FC Fyn i 1. division.

Dengang var Niels Frederiksen Lyngby-træner, og ud over Bjelland var også de senere landsholdsspillere Anders Christiansen, Emil Larsen og Christian Gytkjær med i startopstillingen, mens Lasse Vibe startede inde for fynboerne.

I 2009 blev Bjelland solgt til FC Nordsjælland, før han senere skiftede til Twente, Brentford og FCK.

Pokalturneringens første runde svarer til 1/64-finalen.

Superliga-klubberne træder ind i anden og tredje runde af turneringen.