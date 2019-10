AaB afviste at spille - det kan få konsekvenser

Der var engang, hvor selv Europa Cup-finaler og VM-kampe blev udsat af forskellige grunde blot for at blive genoptaget dagen efter.

Sådan er det ikke længere, og nu kan selv en dansk 1/8-finale i pokalturneringen skabe kludder i planlægningen over flere måneder.

Det er den foreløbige konklusion fra Divisionsforeningen, efter AaB's superligamandskab onsdag afviste at spille sin kamp mod HB Køge.

Det er slet ikke usandsynligt, at kampen først kan spilles i det tidlige forår.

Det fortæller turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, til Ekstra Bladet.

- Det kan godt blive en udfordring, for HB Køge har i forvejen en udsat kamp i Nordic Bet Ligaen, og de forventes at få en mere. Og så betyder det, at de datoer, der er afsat til udsatte kampe, er brugt op, forklarer han.

Han refererer til reglen om, at klubber i landets næstbedste række som udgangspunkt spiller i landskampspauserne, men at de kan få deres kampe rykket, hvis de har to eller flere spillere på alle alderstrin af sted til landskamp.

Ved ikke hvad foråret bringer

Det havde HB Køge i oktober, hvorfor kampen mod Fremad Amager allerede er rykket. Og der er en vis forventning om, at kampen mod Nykøbing FC 15. november også bliver rykket – af samme grund.

- Ja, der er en risiko for, at kampen skal spilles næste år, siger Peter Ebbesen.

- Vi vil gerne have den afviklet i efteråret, fordi den nu er planlagt til det. Vi ved ikke, hvad foråret bringer af udfordringer eksempelvis i form af vejret, siger han og henviser i øvrigt til, at kvartfinalerne skal spilles i marts.

Sydbank Pokalens program 4. runde (1/8-finaler) 11. oktober: FC Fredericia-Silkeborg IF 3-4 efs. 30. oktober: Viby IF-Randers FC 0-2

HB Køge-AaB - udsat

Brøndby IF-SønderjyskE 0-1 31. oktober: FC København-FC Nordsjælland

AGF-OB Lodtrækning til kvartfinalerne umiddelbart efter AGF-OB 6. november: AB-Esbjerg fB

Fremad Amager-AC Horsens 5. runde (kvartfinalerne) spilles 3.-5. marts



6. runde (semifinalerne) spilles 22.-23. april Finalen spilles 21. maj. Vis mere Luk

Hele balladen begyndte, da Storebæltsbroen som følge af en ulykke måtte lukke i flere timer torsdag eftermiddag. AaB’s trup var for længst ankommet til Sjælland, men bussen med grejet heriblandt spillernes tøj holdt i Nyborg. Og der blev den holdende længe.

- AaB ringede til os og fortalte det, og vi forsøgte derpå at holde liv i kampen. Begge mandskaber ville gerne spille den, og tilfældet var jo det samme i Brøndby, siger han og henviser til aftenens anden udsatte kamp, der dog blev sat i gang med en vis forsinkelse.

Prøvede at presse på

- Vi arbejdede så med en plan, at hvis broen åbnede klokken 17, kunne kampen begynde 19.30. Så sker der så det, at broen først åbner kl. 18, og så talte vi om kampstart kl. 20.30. Det fik AaB til at sige, at det var de ikke interesserede i.

- Så bliver det vores opgave at sige, hvad er ret og rimeligt, fortæller Peter Ebbesen.

Ekstra Bladet har torsdag været i kontakt med administrerende direktør i AaB, Thomas Bælum, og han forklarer, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre at afvikle kampen så sent.

- Kampstart kl. 20.30 var desværre ikke mulig, da vores materialemænd først kl. 18.30 begyndte at trille 5 km før Nyborg. Dette ville betyde at vores materialer ved normal trafik kunne være i Køge kl. 20.00.

- Men dette var i sagens natur urealistisk, da der stadig var en massiv kø efter oprydningen både på og efter broen i retning mod Køge. Skulle der også være tid til forsvarlig forberedelse inden ville kampstart 20.30 under ingen omstændigheder kunne nås, skriver Thomas Bælum i en mail.

Peter Ebbesen tilføjer, at der er hensyn til alle implicerede parter som tilskuere, sponsorer og ansatte, der skal tages. Samtidig har alle hold ret til 60 minutters forberedelse, fra de ankommer til stadion.

- En umiddelbar vurdering var, at går der mere end 60 minutter, skal vi passe på med at diktere, om de skal spille. Her gik der to en halv time. Vi mente ikke, vi kunne diktere det og valgte at acceptere AaB’s beslutning. Vi prøvede at presse på, for det er mest ærgerligt for HB Køge, siger han.

Allerede torsdag tager Divisionsforeningen fat på arbejdet med at få fastsat en ny dato.

- Vi håber, at vi kan tage en snak i dag og finde ud af, om der er en chance for at afvikle den allerede i år. Er der ikke det, må vi acceptere, at det bliver til foråret, siger Peter Ebbesen.

