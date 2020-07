AaB-boss langer hårdt ud mod corona-fjolser

ESBJERG (Ekstra Bladet): AaB skyder med skarpt mod den gruppe fans, der efterlod pokalfinalen i kaos onsdag aften.

- Vi tager stærkt afstand fra de her ting, understregede AaB-direktør Thomas Bælum, da Ekstra Bladet bad ham forholde sig til, at corona-fjolserne satte hele genåbningen af dansk fodbold under pres.

Landets topklubber har understreget meget klart, at klubber risikerer at bukke under såfremt, at landets stadioner ikke er tæt på at kunne udnytte fuld kapacitet fra 1. september.

- Vi er et følsomt sted i forhold til genåbningen, påpegede AaB-bossen, som stiller i udsigt, at de fans, der ikke kunne overholde retningslinjere i Esbjerg står foran yderligere konsekvenser.

- Vi kommer til at evaluere det her i morgen. Om det får konsekvenser og hvordan det får konsekvenser de kommende kampe, det må vi finde ud af, når vi har snakket med vores sikkerhedschef og SLO (supporter-repræsentant, red.), siger han.

AaB har været med til at fordele billetterne til pokalfinalen, hvilket har åbnet døren for de fans, der endte med at komme i fokus.

- De var lidt for stemningsskabende, og der var en gruppe af dem, der ikke kunne forstå reglerne. Det er brandærgerligt, og det tager vi afstand fra, siger Thomas Bælum.

- Når det er vores fans, så har vi et ansvar for, og den måde vi præsenterer os for hele fodbold-Danmark på har vi ansvar for. Vi har ikke gjort det anderledes end vi har gjort til andre kampe, men denne gang tiltrak det personer, der ikke kunne forstå de regler der var, sagde Thomas Bælum.

Fjolser!

