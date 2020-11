Årets mål: Utrolig scoring i dansk pokalkamp

Lyngby smadrede Slagelse 9-0 i pokalturneringen, men det var Nicolai Geertsen, der løb med opmærksomheden for sin scoring

Kampen var afgjort for længst, men Lyngbys Nicolai Geertsen kommer nok alligevel ikke til at glemme sin pokalscoring onsdag aften lige med det første.

Lyngby førte stensikkert med 6-0 på udebane mod 2. divisionsholdet Slagelse, men 29-årige Geertsen havde åbenbart ikke fået nok.

På et hjørnespark tyve minutter før tid testede han først overliggeren med et saksespark, inden han nærmest liggende sprang tilbage i luften og hamrede returen i nettet. Blandt venner og fjender i et tætpakket straffesparksfelt.

Artiklen fortsætter under tv-klippet

Kampen blev ikke vist på tv, men en hurtig tilskuer udstyret med et kamera fik gudskelov foreviget det spektakulære øjeblik og et ganske udmærket bud på sæsonens bedste mål i dansk fodbold. Om ikke andet så i hvert fald det mest spektakulære.

Forsvarsspilleren er ellers ikke ligefrem berømt for sine mange mål. I sidste sæson nettede han to gange i Superligaen, mens det er blevet til enkelt scoring i indeværende sæson.

Lyngby vandt pokalkampen 9-0 og er dermed klar til næste runde.

Direktørens hårde besked: Nu lægger han sig fladt ned

Ballade i Lyngby: Sportschefen sendt på ferie

Ballade i Lyngby: Sportschefen sendt på ferie Superligaen Indefra: FCK's trænerteam hyres hos William Kvists agent