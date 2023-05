Årets pokalfighter helt ramt: Tårerne trillede efter slutfløjt

Puha, den var hård.

Spørg bare Lucas Andersen.

AaB's nummer 10 står tilbage med nul og niks efter en dramatisk, men også til tider søvndyssende pokalfinale.

Og så alligevel ikke. Sølvmedaljen kan ingen tage fra ham.

Men da kampen blev fløjtet af, og 0-1-nederlaget til FC København var en realitet, vandrede Lucas Andersen ensomt rundt, mens tårekanalerne åbnede sig.

For han er ikke i tvivl om, at nedrykningstruede AaB var bedre end Superligaens titelkandidater.

- Det er vores liv det her. Vores familie er her, vores venner er her. Alle, man kender, er mødt op i dag for, at vi kan være her sammen. Jeg synes, vi løfter os. Det er sjældent, jeg har været i Parken og trykket FCK i bund.

- Fortjente vi mere? Måske. Men lige nu er det skuffelsen, der fylder.Jeg er sgu ked af det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Elias Jelert fra FC København i duel med Lucas Andersen. Foto: Jens Dresling

Annonce:

- Du og Oscar Hiljemark giver hinanden et langt kram efter kampen. Hvad siger han til dig?

- Det kan jeg næsten ikke huske. Jeg ved, at Oscar har ambitioner som træner. Han ved, at jeg har ambitioner som spiller.

- Det er en følelse af at kunne genkende det, han selv har været igennem som spiller, og man vi så gerne give ham noget igen.

- Virker det hele lige meget nu?

- Nej, vi kommer til at løfte os. 100 procent. De hold, der har set den her kamp, kan ikke glæde sig til at møde os.

Lucas Andersen vandt prisen som Årets Pokalfighter og skulle modtage prisen i en kulisse, der var domineret af FCK-fest.

De medrejsende cirka 15.000 AaB-tilhængere var i fuld gang med at forlade den danske nationalarena.