Afbrød kamp: Så blev fan dommer

- Er der en dommer tilstede på tribunen, der kan agere linjedommer i resten af kampen?

Sådan lød det over højttalerne på Sundby Idrætspark i tirsdagens pokalbrag mellem 1. divisionsholdet Fremad Amager og B 1908 fra Danmarksserien, da den ene linjedommer måtte trække sig med en skade.

Straks meldte en fan af B 1908 sig.

Blot 17-årige Jonas Løvendahl Michelsen, der er dommeruddannet, var klar til at trække i dommertøjet. Han hoppede ned fra tribunen og løb i omklædningen med hoveddommer Benjamin Willaume-Jantzen samt linjedommer Søren Lehrmann.

Ti minutter senere kom den hasteindkaldte vikar ud i pink dommersæt og et linjeflag i hånden, så kampen dermed kunne spilles til ende.

- Jeg sad sammen med mine venner, og så sagde vi for sjov, om jeg skulle tage den. Første havde jeg ikke lyst, men hvis jeg ikke kom ind, så ville kampen blive aflyst. Det var både for klubben og for min egen skyld. For at få en oplevelse. Det rørt mig rigtig

- Der var vild jubel, da han går ind på banen, da han havde fået den andens tøj på. Det var et friskt initiativ. Han lavede ingen fejl. Det klarede han fint, siger B 1908's holdleder Sten Svendsen til Ekstra Bladet.

- Vi sad på bænken og så, at Jonas kom ind for at være linjedommer. Han fik et større bifald, end nogen af vores spillere havde fået indtil videre.

Der var jubel på Sundby Idrætspark, da den nye linjedommer kom ind på banen. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Fanen, der pludselig skulle på banen som dommer, høster også ros hos modstanderne.

- Jonas tog en for holdet og præsterede glimrende, skriver Fremad Amager på det sociale medie Twitter.

Udskiftningen på den ene linje skete kort inde i anden halvleg. På daværende tidspunkt førte Fremad Amager 2-0. De vandt 3-1. Den 18-årige Fremad-spiller Olakunle Olusegun scorede hattrick i sin debut og sendte klubben videre i pokalturneringen.

