Afgjort efter straffe-drama

Der skulle straffespark til for at afgøre pokalkampen mellem FCK og FCM. Nicolaj Thomsen brændte som den eneste, og københavnernes pokaldrøm er slukket

FC Midtjylland er videre i pokalturneringen efter et straffesparksdrama i Parken.

De danske mestre viste sig stærkest i pokerspillet fra pletten og er videre til kvartfinalen med en 7-6-sejr. Nicolaj Thomsen blev aftenens skurk for FC København, da han sendte sit forsøg langt over Jesper Hansens mål.

Thomsen var den eneste, der misbrugte i straffesparkskonkurrencen, og dermed er genvejen til Europa lukket for de pressede københavnere.

De var ellers det bedste hold i en tæt pokalfight, men kan ikke bruge det til meget. FC Midtjylland fik en drømmestart på opgøret.

Efter blot et halvt minut blev Frank Onyeka mejet ned i feltet af FCK-målmand ’Kalle’ Johnsson, og Jørgen Daugbjerg Burchardt pegede på straffesparkspletten.

Uden Alexander Scholz var det en opgave fra Sory Kaba. Han plejer altid at score mod FCK, og gjorde det også denne gang.

FC Midtjylland-angriberen sendte sikkert bolden i nettet og scorede dermed mod FCK for femte kamp i træk.

FCK lod sig dog ikke ryste og fik dog allerede udlignet i 9. minut på en bizar scoring.

Frank Onyeka sparkede bolden op i brystet på den fremadstormende Jens Stage, og derfra gik den i en blød bue ind over en overrasket Jesper Hansen i målet. Så var vi ligesom i gang…

Det blev en ganske afvekslende første halvleg med masser af fight og mange frispark, men uden ret meget smukt fodboldspil.

FC Midtjylland er videre. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK havde et lille overtag, og et par gange var der fare på færde i luftrummet foran Jesper Hansens mål, men halvlegens største chance tilfaldt gæsternes Daniel Høegh i 37. minut.

Efter en hovedstødsstafet i FCK-feltet sparkede han tæt under bolden på underkanten af overliggeren.

FC København havde også efter pausen - godt anført af kaptajn Zeca - fat i taktstokken, men helt i front havde Kamil Wilczek og unge Rasmus Højlund det svært over for Erik Sviatchenko og Daniel Høegh.

Farligt blev det sjældent, og det gjorde det heller ikke i den anden ende. Masser af nærkampe midt på banen, men ikke meget action i felterne.

Jens Stage blev spillet fri tyve minutter før tid, men blev stoppet af en veltimet Sviatchenko-tackling.

Indskiftede Mikael Anderson fik efter passivt forsvarsspil en pæn mulighed for midtjyderne ti minutter før tid, men sparkede over, og så måtte de to rivaler på overarbejde i nationalarenaen.

FC København pressede på i den forlængede spilletid og fik i perioder trykket FC Midtjylland tilbage på banen, men manglede som i den ordinære spilletid skarphed i feltet.

De kunne godt have brugt Jonas Wind, men han sad småskadet på tribunen.

Derfra kunne han i første halvleg af den forlængede spilletid se Peter Ankersen helkikse sin afslutning efter et godt gennembrud af Nicolai Boilesen.

FC Midtjyllands danske mestre virkede som et hold, der var godt tilfreds med en afgørelse fra straffesparkspletten.

Midtjyderne vandt igen en straffesparkskonkurrence i Parken. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Tilbage i 2019 snuppede de pokalen efter et straffesparksdrama mod Brøndby, og sent torsdag aften fik rutinerede Jesper Hansen endnu en gang mulighed for at blive den store helt.

Anders Dreyer var ellers tæt på at blive matchvinder for mestrene fem minutter i lukketid, men Nicolai Boilesen kastede sig heroisk og fik blokeret.

I straffesparkskonkurrencen viste skytterne forbløffende sikkerhed, mens de to målmænd ikke var i nærheden af noget.

De 11 første skytter stod for presset og scorede sikkert, men for den tolvte gik det galt.

Nicolaj Thomsen skulle score for at holde liv i den københavnske drøm, men han sparkede langt over mål og sendte dermed FC København ud i pokalmørket.

Sådan spilles kvartfinalerne Vejle Boldklub-Randers FC

Fremad Amager-SønderjyskE

OB-FC København/FC Midtjylland

AGF-B93 Kvartfinalerne afvikles over to kampe, hvor førstnævnte hold begynder hjemme. Kampene spilles 9.-11. februar og 9.-11. marts.

