AGF sænkede for anden gang på fire dage lokalrivalerne fra AC Horsens med en scoring fem minutter før tid

AARHUS (Ekstra Bladet): Det kan da godt være, at vi snart bevæger os mod lysere tider. Men da AGF onsdag aften ekspederede det reservespækkede AC Horsens-mandskab ud af pokalen var det svært ikke at tænke rigtig meget på, at det stadig forbliver forbandet mørkt rigtig længe endnu.

Frederik Tingager fejrede sin nylige kontraktforlængelse frem til 2025 med De Hvide ed at afgøre sagerne fem minutter før tid. Det er åbenbart det tidspunkt, hvor AGF har bestilt til at sænke AC Horsens lige nu.

Det var nøjagtig samme tidspunkt, at Kevin Diks i søndags sænkede AC Horsens, da de to hold mødtes i Superligaen.

Afgørelsen denne gang var knapt så spektakulær, da Frederik Tingager steg op til et hjørnespark og sikrede at retfærdigheden skete fyldest på et hovedstød.

AGF scorede i slutminutterne. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AGF havde længe snuset til en afgørelse mod AC Horsens i en dominerende anden halvleg, hvor især sydafrikanske Gift Links viste prøver på nyvunden selvtillid. Men trods en håndfuld kvalificerede forsøg, så kom han ikke på måltavlen mod AC Horsens.

Det efterlod kampen i en skygge af tristesse, hvor mistanken efterhånden meldte sig, at de 22 aktører på banen ville give de tilskuere, som corona-restriktionerne tillod en ekstra mandelgave med forlænget spilletid nu hvor Danmark bevæger sig mod formummet tillukning frem mod nytår.

Især første halvleg var en tung omgang, hvor trænervikaren Mads Lyng havde vekslet godt på sit hold i forhold til weekenden og sendte seks nye i aktion mod De Hvi'e.

Aarhusianerne er blandt de sidste otte hold. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AGF spillede i et tempo, så julemanden i sin slæde kunne have fulgt med på græsset. Det blev langt bedre efter pausen, men en gave af en kamp blev det ikke indtil Frederik Tingager sikrede, at der ikke blev forlænget spilletid.

Dermed er AGF med blandt de sidste otte hold i pokalen.

