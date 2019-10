Aflyste på grund af ulykke: Nu har de fundet en dato

Den udsatte pokalkamp i fodbold mellem AaB og HK Køge skal spilles 27. november klokken 18.

Det skriver AaB på sin hjemmeside.

Tidligere på dagen oplyste Divisionsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, ellers til Ekstra Bladet, at der var risiko for, at kampen måtte rykkes til det nye år.

Ottendedelsfinalen skulle oprindeligt være spillet onsdag, men på grund af en ulykke på Storebæltsbroen, kunne AaB's spillertøj og materialer ikke nå fem til Køge i tide, og derfor afviste AaB at spille kampen, selvom spillerne var fløjet til Sjælland tidligere på dagen.

HB Køge-direktør Per Rud ærgrede sig efterfølgende over, at det ikke lykkedes at få kampen afviklet som planlagt.

- Vi har forsøgt at være så fleksible som overhovedet muligt. Der er en masse tilskuere og sponsorer, som nu går forgæves, fortalte Per Rud til Ekstra Bladet.

- Alle her i klubben har set frem til kampen. Dem må vi sende hjem nu. Men vi har ikke mødt den forståelse hos AaB. Det har været et lidt tungt forløb.

AaB's direktør Thomas Bælum afviste efterfølgende kritikken og understregede, at man aldrig ville gå med til at spille kampen uden de forsinkede materialer. Ligesom han torsdag har forklaret, at varevognen med materialerne ikke kunne være nået frem til Køge til eventuel kampstart klokken 20.30.

Silkeborg, Randers FC og Sønderjyske er allerede klar til kvartfinalerne, og torsdag findes der yderligere på kvartfinalister, når FC København møder FC Nordsjælland, og AGF tager imod OB.

