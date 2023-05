Afslører hemmelighed om pokalhelt

Der var ingen tvivl om, hvem der fik det største bifald efter FC Københavns sejr i pokalfinalen.

- DIOGO, DIOGO, DIOGO, lød det højlydt fra fantribunen Sektion 12, efter at Diogo Goncalves med sin scoring sikrede klubben den første pokaltitel i seks år.

Det er ellers ikke meget, der er blevet sunget af kantspilleren, der har kæmpet med at få det til at fungere, siden FCK i januar betalte 15 millioner kroner plus bonusser for Benfica-spilleren.

Men med til historien om portugiserens vanskelige start hører også, at pokalhelten har båret på en hemmelighed siden 19. marts. En hemmelighed, der blev afsløret af hans cheftræner efter triumfen.

- Det betyder meget for mig, at det var lige præcis ham. For hvad folk ikke ved, det er, at han har spillet på meget, meget store smerter, siden han gik ud med et vrid i anklen mod Viborg i den sidste kamp i grundspillet. Først nu har han fået en injektion, der gør, at han kan spille.

En nylig injektion har gjort, at Diogo Goncalves nu endelig kan spille uden smerter. Torsdag gav det pote. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Viste video til bestyrelsen

Det var et langskud fra Diogo Goncalves, der kort inde i anden halvleg fik det hele til at eksplodere, da han med indersiden krøllede kuglen op i hjørnet.

Og det var lige præcis et skud som det, der fik FCK til at købe portugiseren, fortalte FCK-chefen.

- Jeg har lige sagt til ham, at det var rigtig godt, at han lavede sådan et mål. For det er lige præcis sådan et mål, vi har vist billeder til bestyrelsen af, hvorfor vi skulle hente ham, forklarede FCK-chefen, der er sikker på, at der er endnu mere i vente for den 26-årige portugiser.

- Der er et stort potentiale. Jeg tror på de spillere, vi har, og det gør jeg i medgang og i modgang.

- Han har fået en svær start i klubben, men at lave fem mål suppleret med en assist synes jeg er meget godt i et forår, hvor der er potentiale til mere, og det er jeg sikker på, vi kommer til at se efter sommerferien.

Men selvom der er grund til glæde sig over en pokaltitel og succes til Diogo Goncalves, er der ikke tid til at nyde det for FCK. Allerede søndag venter der en ny gyser, når AGF gæster Parken.

Med tre runder tilbage fører FC København Superligaen med et enkelt point ned til FC Nordsjælland.

