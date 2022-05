Afværgede katastrofe: FCM øjner pokalen

FC Midtjylland fik vendt et truende nederlag til sejr mod Vejle, og tager dermed billetten til pokalfinalen i Brøndby

Selvfølgelig var det Anders Dreyer, der slettede den sidste tvivl i Herning, da han hamrede en skruebold over i hjørnet med et kvarter igen.

2-1, og dermed havde FC Midtjylland vendt kampen på hovedet efter at have været bagud og næstbedst mod næsten nedrykkede Vejle Boldklub.

At tilbagevendte Erik Sviatchenko fik lov til at lukke ballet til 3-1 lagde bare yderligere til fortællingen om, at aftenen var en stor succes i Midtjylland - selv om spillet var lige til glemmebogen.

Vejle spillede i høj grad sin chance for videre avancement og muligheden for at smage bare en smule succes denne sæson.

De undertippede gæster var i lange perioder bedre end guldaspiranterne, og selvfølgelig var det den spanske blanding mellem en tyrefægter og en langhåret Robin Hood, Rául Albentosa, der headede vejlenserne i front.

Rául Albentosa var lige ved at stjæle en pokalfinale fra de rige og give til de fattige. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Albentosa har stjålet alle hjerter i Nørreskoven, og folk i trekantområdet jubler stadig over, at spanieren har kontrakt gældende for næste sæson også – selv hvis den står på 1. division.

Forsvarsgeneralen fik dog god hjælp af den tidligere fodboldpensionist David Ousted, der kom frygteligt på mellemhånd på et hjørnespark midt i første halvleg.

Jo, det er en utaknemmelig post, Ousted er kommet ind på med Elias Olafssons skade, men den tidligere Randers-keeper er en markant svækkelse af FCM’s metaldrømme anno 2022.

FC Midtjylland havde svært ved at finde hoved og hale i sit spil i første akt. Selv navneopråber på MCH Arena Søren Ross fik i sin blodrus inden kampstart opildnet FCM-fansene til at gjalde ’Til Parken!’

Rygterne går på, at Søren Ross netop er blevet forpagter af cafeteriet i Ikast Svømmecenter også. Så der er selvfølgelig nok at holde styr på, men heldigvis for pokalfinalens skyld, med græstæppet in mente, så spilles finalen på Brøndby Stadion …

Junior Brumado nåede før på bolden end Kolinger og Brunst. 1-1... Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Bedst som Vejle pressede på for at fordoble føringen, så vågnede Junior Brumado fra sit lange forårshi.

Max Meyer viste et glimt af genialitet ved kontrolleret at flugte en dårlig clearing ind i fjæset på Brumado, der stærkt drejede kuglen ind til en udligning. Alexander Brunst så næsten lige så ringe ud, som Ousted gjorde ved første scoring. Næsten.

Under hele sekvensen lå Miiko Albornoz og ømmede sig i græsset. Der blev ikke fløjtet af. Det var det forkerte hoved, svensk-chileneren havde ondt i set med Vejle-briller …

Man sad med en fornemmelse af, at det var en ’ufortjent’ udligning, FC Midtjylland gik til pause på. Også selv om værterne blev snydt for et klokkeklart straffespark, som var blevet dømt, hvis VAR eksisterede i pokalsemifinalen, idet Tobias Mølgård havde hånd på i feltet i en unaturlig positur.

Tobias Mølgaard var ved at koste et straffespark. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Den så Jens Maae og dommerteamet ikke.

Efter en time skiftede Bo Henriksen to offensive folk ind. Edward Chilufya og Victor Lind.

Football Manager-stjernen Vagner Love sad stadig og kiggede på. Marrony, som Vagner Love blev hentet til Heden for at babysitte, var ikke i truppen … Cirka lige så planløst som FCM’s spil på banen.

Men FC Midtjylland har i Anders Dreyer fået det bedste offensive kort i Superligaen, og da han krøllede 2-1-målet ind, faldt Vejle sammen.

Det er forskellen på FCM med og uden Anders Dreyer!

Kampe som begge pokalsemifinaler bliver nu vundet, og måske sikrer Dreyer både en pokal og en guldmedalje til Claus Steinleins i forvejen overpyntede kontor i Ikast.

