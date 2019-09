AGF afværger stor pokal-fiasko

MARSTAL (Ekstra Bladet): Mægtige AGF blev blæst omkuld af de stolte søfolk fra Marstal – tilsat resterne af den tropiske orkan Dorian, der onsdag ramte det sydfynske øhav og pokalkampen på Ærø.

Men de reddede lige akkurat æren hjem i den ordinære kamp, da Marstal målmand i pivstormen fik puffet et hjørnespark inde i buret i stedet for at vifte bolden over rammen. Det kostede udligningen til 2-2 i det 86. minut, og Fynsserieholdet og mandskabet fra Superligaen måtte ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid.

Det kunne have givet AGF’erne problemer med at nå den sidste færge hjem fra Ærøskøbing… Selvforskyldt må man så bare sige.

David Nielsen sparede mange stamspillere, og det kunne ses i en kamp, hvor østjyderne dårligt producererede et forsøg inden for rammen, inden indskiftede Jakob Ankersen kunne reducere til 1-2 i det 74. minut.

Da havde brødrene Grydehøj for længste bragt marstallerne på 2-0. Storebror Mathias Grydehøj pandede et hjørnespark ind i det 40. minut, da Kasper Kildegaard fornemt serverede øfolkets første hjørnespark i kampen langt. Grydehøj brugte gryden og headede kuglen ind under overliggeren bag Jovanovic.



Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det skulle blive værre for Superligaholdet.

Magnus Grydehøj headede 2-0 føringen ind i det 66. minut, og selv om de hvidlusede marstallere begyndte at ligne skuder, der tog vand ind, kæmpede de videre, så lungerne hang ud af de skamslidte halse.

Det holdt længe. Lige ind til det sidste hjørnespark i en kamp, der reddede AGF’erne. Alexander Munksgaard scorede til 3-2 i starten af den forlængede spilletid, og Zach Duncan i forening med et vindstød sendte et duvende langskud ind over Marstal-keeperen i det 108. minut.

Alex Gersbach øgede scoren til 5-2 i det 110. minut af en kamp, hvor det tiltagende mørke til sidst sænkede sig over spillerne. Det blev kort før tid 6-2, og dermed reddede AGF æren – en lidt flosset stolthed og nogle ømme stænger!

