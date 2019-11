AGF-helt efter pokaltriumf: - Det kunne jeg ikke magte

Både Marstal/Rise og VSK Aarhus gav AGF kamp til stregen i pokalturneringen, da de tvang superligaholdet ud i forlænget spilletid.

Torsdagens ottendedelsfinaleopgør mellem AGF og OB havde også kurs mod to gange 15 ekstra minutter, før aarhusianernes Jakob Ankersen dukkede op og scorede sejrsmålet til 1-0 med få minutter igen.

- Vi har jo haft nogle runder, hvor der har været lidt overarbejde. Det kunne jeg simpelthen ikke magte i dag (torsdag, red.).

- Jeg tror, vi er flere, der har godt af, at vi fik afgjort det i ordinær tid, når vi har kamp igen søndag, så vi ikke skal brænde flere kræfter af end højst nødvendigt, siger Ankersen til AGF TV.

Sejren faldt på et tørt sted for AGF, der efter en suveræn stime i Superligaen har tabt tre kampe på stribe og er gledet en anelse ned i tabellen.

- Det er bare et lille skridt mod det, vi allesammen gerne vil. At stå i pokalfinalen på et eller andet tidspunkt.

- Det var rigtig vigtigt, og jeg tror, at rigtig mange er glade for at komme her til Aarhus på en torsdag og se knap så god en fodboldkamp. Hvad gør det, når man vinder? spørger Ankersen retorisk.

Cheftræner David Nielsen er glad for den reaktion, han så fra sit mandskab i sejren over OB.

- Vi tacklede det stærkt. Vi gik ind med ny energi og ny tro på tingene. Vi var solide igen, og det er det, der skal til, siger han.

Allerede torsdag blev der trukket lod til kvartfinalerne i landspokalturneringen, og her blev AGF parret med vinderen af opgøret mellem AB og Esbjerg. Den kamp spilles på onsdag.

