AGF tæt på fiasko: - Jeg har det ikke forfærdeligt

Ærøboerne var fire minutter fra at slå AGF ud af pokalturneringen, men de fik alligevel en fest, selv om den varede lidt for længe…

MARSTAL (Ekstra Bladet): - I skal nok give os masser af problemer!

David Nielsen skulle få mere ret, end han selv var klar over, da han og Marstal-træner Ole Juel mødtes i den smalle korridor i klubhuset inden pokalkampen. 120 minutter senere kunne AGF-chefen haste af sted mod færgen i Ærøskøbing. Tilfreds med resultatet – og ikke ret meget andet.

De stolte ærøboer var fire minutter fra himmerige! Så smadrede et enkelt host fra de døende rester af en jamaicansk orkan tilsat en dårlig målmands-beslutning det hele.

AGF udlignede til 2-2 på et skarpt hjørnespark, som Peter Sylvestersen missede, pressede de stolte søfolk fra Ærø ud i forlænget spilletid, og den pivstorm overlevede de ikke. De druknede i vand, vind og stive stænger og tabte 6-2 til AGF.

Skuffet?

- Nej, egentlig ikke. Jeg har det ikke forfærdeligt, det var egentlig fortjent nok, siger Mathias Grydehøj. Marstals anfører var selv manden, der steg højt, højt til vejrs og headede 1-0 føringen ind kort før pausen.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, når vi fire minutter før tid har resultatet, men vi er jo presset hele kampen. Man kan kun sige, at det er fortjent, de scorer, siger Mathias Grydehøj, der sikkert godt der i skumringen kunne have brugt en lille Riga-Balsam – men han skulle også nå den sidste færge hjem fra Ærø.

Faktisk bor de færreste af spillerne på Ærø. Mange holder til på Sydfyn eller i Odense, et par stykker bor i København. Dem, der kan, mødes to gange om ugen og træner i Brændeskov uden for Svendborg. Hver anden weekend tager de færgen hjem til Ærø for at spille hjemmekampen i Fynsserien og følges ofte med modstanderne…

Alle er født eller opvokset på den smukke plet i øhavet. Kærligheden til Ærø holder sammen på tropperne, og Marstal og Rise IF også noget af en familiefest, hvor Grydehøjerne i Skovby nord på øen leverer hele to tvillingepar: Mathias og Nicolaj Grydehøj på 26 samt Emil og Magnus på 19.

Desuden er Jens og Emil Kildegaard brødre og fætre til Kasper Kildegaard.

- Og så er der alle svogrene og dem, der har været det, men det bliver vist for kompliceret, siger Mathias Grydehøj og slår en høj latter op.

716 officielle tilskuere lever med i pivstormen. Masser af hånende tilråb, når AGF’erne kikser – og det gør de tit. Og dybe, mørke brøl, når Marstal presser bolden op over midten. Indimellem drikker de bajere. På flasker. Der bliver helst hentet en kasse ad gangen, og det giver jo også den fordel, at man for overblikkets skyld på skift kan stå oven på kassen!

- Engang Marstal, altid Marstal, hey, HEY, råber de i det tætpakkede cafeteria efter nederlaget, som bliver ærgerligt stort – men alle er stolte af drengene, og ingen er ude af stand til at klemme en kold pilsner ned oven på et flot nederlag til et Superligahold.

Livet går videre, og holdet fra Marstal er stadig en god historie på de kanter, hvor isenkræmmerens snarlige lukning bekymrer, mens færgeruter altid er en diskussion værd. Nu får Marstal nemlig snart SIN rute til Rudkøbing tilbage, og dét er vigtigt!

Ellers handler det jo i en gammel og stolt søfartsby om at have det sjovt, når man er i live, og det har medlemmerne af logen ’White Pride Marstal 2008’ det til enhver tid.

- Vi har intet med AGF og Aarhus at gøre. Vi mødes og har det sjovt, og så er det naturligvis vigtigt, at vores formand er kulsort, siger Casper Drejer grinende og peger på makkeren Casper Hansen.

Loge-medlemmerne sidder også og summer efter kampen. De ser også ud som om, de har givet den en ordentlig skalle!

Der var tumulter mellem en flok hånende søfartselever og nogle AGF-fans ved 1-0 målet, men lokalbetjenten i Ærøskøbing er opnormeret med en kollega fra ’fastlandet’, da ’det jo er en højrisikokamp’, som han til stor morskab for de lokale annoncerer ved ankomsten.

- Vi har det sjovt, og det er selvfølgelig spændende, hvor længe, vi kan drive et hold af udeboende øboer på denne måde, siger træner Ole Juel, der tidligere havde et wildcard at spille, mens Kakadu Bar i København – ejet af en marstaller – var sponsor for holdet.

Der var aldrig afbud, når han inviterede på virksomhedsbesøg på Vesterbro…

