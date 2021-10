Bag kulissen: Serieholdet gav Brøndby sved på panden

Serie 1-holdet Aalborg Freja fik en oplevelse for livet, da de danske mestre fra Brøndby kiggede forbi i pokalen

Normalt hedder modstanderne Flauenskjold IF, Sulsted IF og Aabybro IF i Serie 1's pulje 6.

Torsdag aften var det Danmarksmestrene fra Brøndby IF, der kom på besøg i Aalborg.

Ikke engang på Aalborg Frejas normale anlæg, nej de fine gæster var inviteret inden for på Aalborg Stadion. 438 meters penge fra Aalborg Frejas klubhus og knoldede opvisningsbane.

Frejas Serie 1-spillere gik selv med i den korte fanmarch fra Vestre Fjordvej til Aalborg Stadion.

Aalborg Freja ankommer til Aalborg Stadion. Der var sørget for nok at drikke til 3. halvleg. Foto: René Schütze

Brøndbys spillere ankom naturligvis i deres dobbeltdækker.

Inden da havde Superliga-holdet været indlogeret på Hotel Hvide Hus, hvor de kunne lade batterierne op, spise frokost, holde taktikmøde og få sig en lille lur på hver deres værelse.

De fleste Freja-spillere havde brugt torsdagen på studie eller job. Hvem ved, måske tog nogen en halv fridag.

Brøndby-folkene skulle vænne til forholdene, da de var ankommet. Altså ikke at Aalborg Stadion fejler det fjerneste, men på bedste Serie-manér fik Superliga-spillerne tre bolde at varme op med...

De tre bolde på vej til Brøndbys opvarmning. Foto: René Schütze

Det fik sindene i kog. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen udbrød: ' Ja, alt er åbenbart anderledes her i Jylland'.

Mon ikke Brøndby normalt får flere end tre bolde, når de gæster AaB på Aalborg Stadion? Brokkerierne hjalp, der kom flere bolde at varme op med...

Måske har Aalborg Freja brugt noget af deres præmie på 100.000 kr. for at være sidste tilbageværende seriehold i turneringen på flere bolde?

Holdet fra den syvendebedste fodboldrække i Danmark havde et mål om, at Brøndby 'kun' måtte score én gang hvert kvarter.

Keeper og kaptajn Simon Gasberg sørgede for, at Aalborg Freja var med i kampen helt til slut. Fremragende aften for målmanden. Foto: René Schütze

Andrija Pavlovic bragte Brøndby på 1-0 efter 16 minutter. Det var også stillingen ved pausen.

Brøndby var også foran 1-0 efter 45 minutter i 1987, da Skagen sensationelt endte med Vestegnsklubben ud af pokalen...

Så galt gik det ikke for mesterholdet denne gang.

'Jeg er sindssygt stolt over drengene. En fantastisk indsats, og det har været vores livs sportslige oplevelse. Tak til alle de frivillige, der har skabt disse rammer,' sagde Aalborg Frejas cheftræner, Mark Hellerup. Foto: René Schütze

Efter en forfærdelig første halvleg skruede Brøndby en anelse på gashåndtaget, mens gassen, forståeligt, fes ud af Freja-ballonen.

3-0 var et resultat begge mandskaber kunne acceptere i en kamp, hvor Brøndby-fansene fredag morgen sikkert har glemt, hvordan kvartfinalen blev sikret, mens Aalborg Freja fik en oplevelse, de aldrig vil glemme...

Se flere billeder fra Aalborg Frejas store aften mod Brøndby herunder.

Oplevelsen mod mesterholdet skulle foreviges fra Freja-bænken. Foto: René Schütze

'Må jeg få dine støvler?' Lød det fra en ung Freja-fan. Svaret fra Frederik Vingaard var typisk Serie 1: ' Desværre, det har jeg sgu ikke råd til. Jeg har lige købt dem.' Foto: René Schütze

Brøndby-fansene tog sig også tid til at hylde Serie 1-heltene for en mandfolkeindsats. Foto: René Schütze

Et skilt med et 100 procent korrekt budskab... Foto: René Schütze

De 3427 tilskuere var stolte af deres lokale helte, der blev hyldet efter det smalle pokalnederlag mod Brøndby. Foto: René Schütze

Et stk. souvenir er snuppet. Brøndby-lejren havde givet grønt lys til, at Aalborg Freja-spillerne kunne tage BIF-trøjerne med fra omklædningsrummet. Foto: René Schütze