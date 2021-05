Bare rolig, Brøndby: - Respekt for guldkampen

Pokalhelten Mathias Greve glæder sig til guldfejringen, men samtidig lover han, at pokalmestrene vil gøre livet surt for FC Midtjylland søndag

Mathias Greve kronede torsdag sin fornemme sæson med to scoringer og en titel som Årets Pokalfighter i pokalafklapsningen af SønderjyskE.

En ganske sigende præstation fra Mathias Greve der har fået sit endelige gennembrud i Superligaen denne sæson.

- Det er dejligt, at jeg har gjort en forskel. Jeg er meget stolt af min præstation hele sæsonen, og det kulminerede her i pokalfinalen. Jeg kunne ikke have forestillet mig en federe finale end denne, hvor jeg scorede to mål foran vores fantastiske fans, sagde GuldGreven, der bar det synlige og skinnende bevis på sejren om halsen.

- Du har ret i, at det her er kulminationen på en stor sæson. Det er kronen på værket. Både for Randers og for mig, lød det fra kampens helt store oplevelse.

Randers' Mathias Greve blev Årets Pokalfighter og var kampens store oplevelse. Foto: Lars Poulsen

Selv om coronaen fortsat lægger sin klamme hånd over samfundet i Danmark, så var stemningen på lægterne i Aarhus næsten nok til at få folk til at glemme restriktioner, mundbind og afstand.

- Det var en fantastisk opbakning, og Randers-fansene ejede stadion. Det var sindssygt fedt at løbe ud og fejre sejren med fansene. Det gav kuldegysninger at mærke opbakningen, og nu har jeg ikke prøvet en finale uden coronarestriktioner, men jeg kan ikke forestille mig, at det kan blive federe end det her.

Mathias Greve, med resten af holdkammeraterne halsende efter sig, fejrer en scoring i nedslagtningen af Sønderjyske. Foto: Lars Poulsen

- Nu skal vi hjem til Randers med pokalen og fejre det her. Jeg glæder mig til sejrsfesten. Vi skal have nogle øl og lov til at glæde os over titlen resten af dagen.

Nu møder I FC Midtjylland allerede søndag i en essentiel guldkamp i Superligaen. Kan du forsikre evt. bekymrede Brøndby-fans om, at I er 100 procent klar til den kamp?

- Ja, det kan jeg! Vi har stor respekt for Superligaen, og den guldkamp, der kører. Vi fejrer pokaltriumfen i dag, men derfra ser vi frem til FCM-kampen, hvor vi går ud for at bevise vores værd igen.