Bendtner efter straffedrama: - Det er klart for meget

120 minutters spilletid var i overkanten for Nicklas Bendtner, som måtte have et straffespark for at åbne sin FCK-konto

FCK redder sig i sensationelt straffedrama

HILLERØD STADION (Ekstra Bladet): De var marginaler fra et pinligt pokalnederlag i Hillerød, men til sidst kunne mestrene, efter 1-1 i den ordinære spilletid, rejse hjem med en sejr på 5-3 efter to afgørende redninger fra Karl-Johan Johnsson i straffesparkskonkurrencen.

Og så blev det da lige til 120 minutters spilletid og det første pletskud fra samme plet for Nicklas Bendtner.

- Kredit til Hillerød, der gjorde det svært for os, og samtidig havde de en målmand, som stod en fantastisk kamp. Vi tog nogle forkerte beslutninger, som gjorde, at vi ikke blev farlige nok. Men attituden var der virkelig, mente Bendtner.

- Til sidst får vi så vundet straffesparkkonkurrencen, fordi vi sparker fire gode spark, og Kalle snupper to.

- Vores mål var at gå videre, og det er vi lykkedes med. Men vi kan forbedre os, spille hurtigere, gøre kampen mere simpel. Vi står positionelt forkert og får ikke truet bagrummet nok. Det må vi lære af, noterede angriberen, der ankom til det lille stadion i badesandaler.

Dem kunne han i princippet lige så godt stadig have haft på de tre gange, han afsluttede i første halvleg.

Den første chance efter et kvarter krævede dog knopper under støvlerne, da han fint trak sig fri og bagud i feltet og afsluttede mod det fjerne hjørne. Bolden gik forbi.

Nicklas Bendtner brændte flere store chancer. Foto: Lars Poulsen

Fem minutter senere spillede Rasmus Falk ham pænt fri i højre side af feltet, og den lange angriber havde god tid til at forberede sin afslutning. Han valgte en flad af slagsen, som Hillerød-keeper Tim Lund afværgede med en fodparade.

Fire minutter før pausen kom han for første gang frem til en hovedstødschance på et indlæg fra Bryan Oviedo, men den sendte han over mål.

FCK’erne forsømte generelt at fodre ham i de øvre luftlag, og det blev ikke bedre, selv om også Dame N’Doye kom ind midt i anden halvleg.

I det 71. minut headede den fremragende Hillerød-anfører Jonathan Witt føringen i mål, før netop indskiftede Viktor Fischer udlignede kort efter.

Bendtner fik altså 120 minutter.

- Det er klart for meget, men som kampen udviklede sig, og fordi straffespark er en af mine spidskompetencer, kunne jeg godt regne ud, at jeg skulle blive inde.

- Jeg er spændt på, hvordan kroppen reagerer de næste dage, for der er en vigtig kamp på lørdag mod Silkeborg.

- Og så fik jeg scoret mit første FCK-mål, men jeg havde hellere set, at det havde været på en af mine åbne chancer, hvor han lavede to fremragende redninger. Men det var dejligt at få kontoen i gang, og det var dejligt at få min første start.

