Brøndby bombede sig videre i pokalen

Brøndby havde ingen problemer med at sikre sig videre avancement i pokalturneringen, da holdet vandt med hele 8-1 over Allerød FK

Der var ingen pokalsensation i luften, da Allerød FK fra Danmarksserien torsdag aften mødte mægtige Brøndby IF i tredje runde af DBU Pokalen.

Kriseramte Brøndby fik selvtillid på kontoen, da de forsvarende danske mestre storsejrede med 8-1 over Allerød.

Selvom Allerød stod som hjemmehold, havde Danmarksserieklubben afgivet hjemmebanefordelen uger inden pokalopgøret, da de ikke kunne blive nå at blive klar til at afholde kampen mod Brøndby.

Kampen fandt derfor sted på Brøndby Stadion, hvor omkring 4000 Brøndby-fans havde fundet frem til stadionet i det dårlige vejr, imens der også var flot fremmøde fra ’hjemmeholdets’ fans, der havde taget den korte tur fra Allerød for at støtte det lokale hold.

Brøndby havde en målfest torsdag aften. Foto: Lars Poulsen

Brøndby-træner Niels Frederiksen havde rystet posen til kampen mod serieklubben. Hele ni ændringer var der lavet i forhold til det skuffende 1-0-nederlag til SønderjyskE sidste weekend.

Generelt set brugte Superligaklubben pokalkampen til at give reservespillerne chancen for at få noget spilletid.

Klasseforskel

Allerede fra start var det tydeligt at se, at der var tale om en kamp mellem to hold på vidt forskelligt niveau.

På trods af Allerød viste flot gåpåmod og faktisk også var tæt et par gange, havde holdet fra Danmarksserien svært at følge med, når mestrene skurede tempoet op.

Allerød-målmand Magnus Christensen, der i øvrigt er lillebror til landsholdsspiller Andreas Christensen, fik en travl aften.

Midt i første halvleg kom Brøndby foran, da ellers udskældte Andrija Pavlovic headede bolden i mål efter et flot indlæg af Andreas Bruus.

Andrea Pavlovic fik brudt måltørken torsdag aften. Foto: Lars Poulsen

Og pludselig gik det stærkt, to minutter senere blev Christian Cappis sendt af sted på en friløber, som den tidligere Hobro-spiller køligt udnyttede. 2-0 til Brøndby.

Få minutter før pausen blev det også 3-0 og 4-0 Christian Cappis var igen manden bag målet, da han kanonerede et langskud på undersiden af overliggeren og ind i mål.

Kort efter scorede Michael Lumb et af sine sjældne mål, inden dommer Anders Poulsen kunne fløjte til pause.

Der var langt ned til omklædningsrummet for Allerøds spillere, og anden halvleg handlede nok mere om at undgå en ordentlig snitter for de undertippede.

Målfest i Brøndby

Brøndby fortsatte dog, som de slap. Ti minutter inde i anden halvleg dumpede bolden for fødderne af Pavlovic, der scorede for anden gang i kampen.

Og det blev ved. Indskiftede Jagvir Singh scorede efter en flot solotur sit første mål for Brøndby og gøre det til 6-0.

Andreas Christensens lillebror, Magnus, fik en travl aften i Allerød-målet. Foto: Lars Poulsen

Knap et minut senere var den gal igen. Brøndby spillede sig nemt igennem Allerød-forsvaret og til sidst kunne Oskar Fallenius gør det til 7-0.

Mikael Uhre kom også på banen, og sidste års topscorer kunne gøre til 8-0, da han eksekverede et straffespark.

Der kom dog lidt optur for underdogsene til sidst, da Tobias Christiansen pyntede på resultatet til stor glæde for Allerød-fansene.

Kampen endte derfor 8-1, og Brøndby kan dermed stadig drømme om at skulle spille pokalfinale på hjemmebanen.

Og Allerøds spillere? De fik i hvert fald en oplevelse for livet.

