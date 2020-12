Brøndby-boss efter chokexit: - Helt ubegribeligt

Brøndby er færdig i pokalturneringen i fodbold efter et nederlag på 1-2 til Fremad Amager i forlænget spilletid torsdag aften.

Men sådan burde det ikke være gået, mener Brøndby-træner Niels Frederiksen.

- Vi er dybt skuffede. Vi ville gerne have vundet i dag (torsdag, red.), og vi burde også have vundet. Men vi må bare konstatere, at med alle de chancer, vi skabte, så manglede vi kvalitet, og at vi kun scorede et mål, er helt ubegribeligt.

- At de scorede to mål på tre og en halv afslutning er lige så ubegribeligt, siger han til appen Brøndby Indefra.

Holdet fra Sundby bragte sig foran efter 26 minutter på et mål af Emmanuel Toku, men Mikael Uhre fik udlignet kort før pausen.

Stillingen holdt helt til afslutningen på den ordinære spilletid, og i forlængelsen blev Samson Iyede matchvinder med sin scoring til 2-1.

Et bittert udfald, mener Brøndby-profilen Jesper Lindstrøm.

- For det første skal vi score på vores chancer, for vi havde nok af dem, og på den led synes jeg egentlig, at vi spillede en fin kamp. Men vi skal lade være med at lukke dumme mål ind. Det er et rigtig ærgerligt resultat, for vi kom for at gå videre i pokalen.

- Vi har spillet et rigtig godt efterår og skaber som sagt også nok til at vinde kampen i dag, men sådan er fodbold desværre nogle gange. De var skarpere end os i dag, så nu er det om at få den her kamp ud af systemet hurtigst muligt og fokusere på søndagens kamp mod AC Horsens, siger han ifølge Brøndbys hjemmeside.

Lodtrækningen til kvartfinalerne i pokalturneringen fandt sted efter Brøndbys nederlag torsdag aften og udmøntede sig i følgende opgør: Vejle-Randers FC, Fremad Amager-Sønderjyske, OB-FC Midtjylland, AGF-B93.

