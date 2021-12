Brøndby-boss sender markant stikpille

Der var dramatik for alle pengene, da Brøndby og FC Midtjylland tørnede sammen i anden akt af deres pokalkvartfinale.

Kampen var præget af flere kontroversielle kendelser, hvor dommer Jens Maae kom i fokus op til flere gange.

Brøndby vandt kampen 2-1, men det var midtjyderne, der gik videre, efter de vandt den første dyst 2-0.

Sejren i Herning fortjente imidlertid ros til truppen, mente Brøndbys bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen. Men han havde også andet på hjerte, da han gik til tasterne og ytrede sin holdning om sejren - og det samlede nederlag på Instagram.

'Stærk indsats af drengene, der afslutter et meget flot 2021 - det lover godt for fremtiden! Vi spiller mod et godt fodboldhold i dag, men deres film hører til på et lokal teater - alt det pladder hører ikke til i fodbold.'

Gustav Isaksen måtte lade sig udskifte i første halvleg efter en hård duel med Brøndbys Christian Cappis. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen sendte også en stikpille af sted umiddelbart efter kampen, hvor han kaldte tingene for provinsielle.

- Det er sådan lidt provinsielt herovre. Den med Isaksen (Cappis' spark på FCM-spilleren som gav gult kort, red.) viser de 14 gange, men de viser ikke straffesparksituationen med Hedlund én eneste gang, siger han og fortsætter:

- Men sådan er det - det vil jeg ikke stå og pibe over, lød det fra Niels Frederiksen.

Brøndbys utilfredshed kan selvsagt ikke ændre på udfaldet af resultatet af de to kvartfinale-opgør, hvorfor FC Midtjylland kan se frem til at skulle møde Vejle BK i semifinalen.

OB og Sønderjyske tørner sammen i den anden semifinale.

Kampene bliver afviklet sidst i april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------