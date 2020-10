Brøndby-kamp rykkes 12 dage: Spiller i næste uge

Brøndby IF og Ledøje-Smørum skulle have mødt hinanden i pokalturneringens tredje runde den 17. november, men nu oplyser Superliga-klubben, at kampen er blevet rykket 12 dage frem, så den nu spilles torsdag den 5. november klokken 20.15.

De blå-gule meddeler desuden, at opgøret spilles på Brøndby Stadion, selv om Ledøje-Smørum blev udtrukket som hjemmehold. Dette skyldes, at der er stadionlys på det store stadion i Brøndby. Det er Ledøje-Smørum selv, der har ønsket kampen rykket til Vestegnen.

Tidligere på ugen fastslog Ledøje-Smørums cheftræner Kim Kjærsgaard over for Ritzau, at det efter hans mening ville være unfair, hvis kampen blev afviklet 17. november.

Dette skyldes, at alle klubber fra Danmarksserien og ned bliver ramt af regeringens nye forsamlingsforbud på 10 og derfor ikke kan træne på en ordentlig måde.

- Vi vil gerne have flyttet kampen til denne uge eller næste, hvor holdet stadig har noget kampform tilbage i kroppen.

- Hvis vi ikke kan få rykket kampen, så synes jeg ikke, vilkårene er fair. Det er ikke sjovt at skulle stille op uden kamptræning, lød det fra Kim Kjærsgaard.

Ledøje-Smørum-trænerens bønner er altså blevet hørt. Pokalkampen den 5. november vises på 3+.

