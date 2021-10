Brøndby-møde sprænger alle rammer

Spillerne i Serie 1-klubben Aalborg Freja får i næste uge deres livs fodboldoplevelse, når selveste Brøndby er modstanderen i ottendedelsfinalen i Sydbank Pokalen.

Det er sjældent, at et seriehold når rigtig langt i landspokalturneringen, og at det upåagtede mandskab møder de forsvarende danske mestre kan mærkes på billetsalget til kampen, der spilles på AaB's hjemmebane, Aalborg Portland Park.

Det fortæller serieklubbens bestyrelsesformand Jan Michael Daucke til Nordjyske.

- Vi er ikke dagligt opdaterede, for det er i overvejende grad AaB's system, der står for billetsalget. Det er vi dybt taknemmelige for, og vi ligger ikke og ringer til dem i tide og utide, men der er i hvert fald godt 2000 billetter ude, siger han.

Han forklarer, at billetsalget går som forventet, og at klubben regner med, at der kommer mellem 2500 og 4000 tilskuere til kampen.

Han håber også, at klubben kommer til at tjene en skilling på kampen. Kampen spilles torsdag 28. oktober klokken 18.