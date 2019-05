Brøndby-nedtur: - Fuldstændig knust

- Vi har ikke været stabile nok og har savnet kvalitet, erkender Martin Retov, der har haft et par samtaler med Jan Bech og Ebbe Sand, men han ventes ikke at blive ny cheftræner

Han græd ikke, men hans tomme blik, fortalte alt om den oplevelse Martin Retov lige havde haft.

Brøndby tabte på den værst tænkelige måde: Straffespark!

- Jeg er helt knust, sagde en nedtrykt Martin Retov, der havde svært ved at finde ord efter skuffelsen og det samlede nederlag til FC Midtjylland på 4-5.

En pokalsejr havde været et plaster på såret for Brøndby, men det havde ikke reddet sæsonen.

Martin Retov brugte ikke ordet fiasko. Han var lidt mere afdæmpet, men han mente det, da han sagde:

- Det her peger en vej. Vi har haft en dårlig sæson. Vi jagter fjerdepladsen, men må erkende det ser meget svært ud, siger den vikarierende Brøndby-træner, der i foråret endnu ikke har prøvet at vinde to kampe i træk.

- Vi har savnet stabilitet og den sidste kvalitet i truppen. Vi har manglet fem procent i kvaliteten. Nu skal der ske den naturlige udskiftning i truppen, så vi kan få sultne spillere ind. De skal være med til at løfte Brøndby igen, påpeger Martin Retov.

Brøndby-trænerens kontrakt med klubben udløber efter de to næste kampe. Han fremtid er endnu uafklaret.

- Jeg har haft enkelte samtaler med Jan Bech Andersen og Ebbe Sand, men ikke noget specifikt, siger Martin Retov med henvisning til det trænerjob, der står ledigt til den nye sæson.