Brøndby tæt på katastrofe i kæmpe drama

Der var drama for alle pengene, da Brøndby var tæt på at ende i den helt store fiasko i pokalkampen mod Skive

Der måtte forlænget spilletid til, da et hårdt kæmpende Skive-mandskab bød Brøndby op til dans i Sydbank Pokalen onsdag aften. Superliga-mandskabet sikrede dog med nød og næppe den videre deltagelse.

Brøndby vandt 3-2 efter at have været bagud 2-1 i den forlængede spilletid.

Storfavoritterne fra Vestegnen satte sig også hurtigt på spillet i kampens begyndelse. Efter lidt over et kvarter var Brøndbys nye lejesvend, Samuel Mráz, tæt på at bringe gæsterne i front.

Den slovenske angriber tog et par fine træk i hjemmeholdets felt og fik afsluttet, men forsøget strøg lige forbi den ene stolpe.

Dette var første varsel om, at Brøndby ikke havde tænkt sig at tage fra det midtjyske uden et videre avancement i pokalturneringen.

Kort efter var Skive dog tæt på at bringe sig foran, da Mikkel Jespersen fandt Sebastian Denius i feltet, men sidstnævnte fik aldrig rigtig ram på bolden, og Brøndby slap med skrækken.

Et hårdt kæmpende Skive-mandskab gjorde det svært for Brøndby. Foto: Magnus Arnason

I resten af første halvleg havde Brøndby et klart spilovertag og kom frem til et par fine muligheder, men skarpheden havde Superliga-mandskabet ikke taget med til Skive i de første 45 minutter.

De undertippede skibonitter modstod således presset fra favoritterne, og derfor var stillingen 0-0, da de to mandskaber gik i omklædningsrummet.

Billedet var det samme efter pausen. Brøndby var mest på bolden og dominerede spillet. Det gav pote efter 53 minutters spil, da netop Samuel Mráz var på pletten og snittede bolden i kassen med hovedet efter et indlæg fra Morten Frendrup.

Herefter forsøgte Skive at sætte gæsterne under pres. Med farlige dødbolde lå hjemmeholdet hele tiden og lurede på selv de mindste chancer.

Skive-mandskabet lignede dog et hold, der stille og roligt løb tør for kræfter, som anden halvleg skred frem.

Men somme tider opstår der tilfældigheder i fodbold, og med ti minutter igen stod Mikkel Jespersen pludselig fri i feltet. Skive-profilen tog et fint træk og lagde bolden i nettet til 1-1.

Andreas Maxsø var med til at redde Brøndby, da han kom på måltavlen. Foto: Magnus Arnason

Dermed var Skive ud af ingenting tilbage i opgøret, og en mulig sensation lurede.

Selvom Brøndby pressede på for at afgøre løjerne efter udligningen, måtte de to hold ud i 2x15 minutters forlænget spilletid.

I den forlængede spilletid kom sensationen tættere på, da Skive fik en kontramulighed. Til sidst kunne den indskiftede Emil Søgaard sende bolden i nettet og overraskende bringe Skive i front med 2-1.

Glæden varede dog kort for det undertippede Skive-mandskab, for få minutter senere kunne Andreas Maxsø bringe balance i regnskabet og gøre det til 2-2.

Til sidst gik det så helt galt for Skive, da Simon Hedlund brød igennem i venstre side og fandt Lasse Vigen inde i feltet. Katastrofen var afblæst for Brøndby, der kunne bringe sig foran med 3-2.

Mere skete der ikke i den forlængede spilletid, og dermed undgik Brøndby akkurat den store katastrofe og er videre i Sydbank Pokalen.

