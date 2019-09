Brøndby tæt på pokal-fiasko: - Ikke godkendt

Da stadionuret i Skive rundede 110 minutter var Brøndby nede 1-2 mod bundholdet fra 1.division, men to hurtige scoringer fra Andreas Maxsø og Lasse Vigen afværgede den helt store pokal-fiasko.

Alligevel var det ikke en ubetinget glad Lasse Vigen, der satte ord på indsatsen efter kampen.

- Det er selvfølgelig ikke godkendt, at vi er ved at tabe kampen, så det er lidt med blandede følelser.

- Det var meningen, at jeg skulle spille et kvarter, og det blev så 45 minutter, men sådan er det også nogle gange. Det ved man med de her pokalkampe – de har sit eget liv, men vi skal selvfølgelig ikke lukke dem ind, siger Lasse Vigen til klubbens hjemmeside.

Han mener, at Brøndby selv var skyld i, at Skive kom ind i kampen - og på et tidspunkt lignede en vinder i den forlængede spilletid.

- Vi giver dem to mål, som vi aldrig må give. Vi vil gerne frem og score helt vildt, men der skulle vi måske bare lige have slået lidt koldt vand i blodet og sige, der er trods alt en halv time igen, siger han.

Cheftræner Niels Frederiksen glædede sig over avancement, men ser gerne, at det gøres på en anden måde i fremtiden.

- Selvfølgelig skal vi vinde den, og vi skal ikke gøre det, som vi gjorde, da vi kom foran, hvor vi begyndte at sløse lidt med tingene og lukke dem ind i kampen. Indtil det tidspunkt synes jeg egentlig, at vi er i fin kontrol, siger han til Brøndbys hjemmeside.

