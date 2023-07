Danske Spil i kæmpe kovending

Danske Spil mener, at hovedsponsoratet i Brøndby og pokalturneringen er to vidt forskellige sponsorater - de vil ikke stille op til interview, men kun svare på skrift

Det er nemt at blive forvirret over Danske Spils slingrekurs, når det handler om synlighed for omverdenen.

For mens Danske Spil talte om ansvarlighed om spil med omtanke og samtidig sikre en ansvarlig balance i markedsføringen som en indsats for sunde spillevaner med Brøndby-sponsoratet, så er holdningen en helt anden, når det handler om pokalturneringen.

For her vil Danske Spil gerne vise synlighed. Gerne fortælle alle, at det handler om at oddse, når man følger pokalturneringen.

For med en aftale med Divisionsforeningen kommer pokalturneringen de næste fire år til at hedde Oddset Pokalen.

Danske Spils direktør mener, at der er stor forskel på sponsoratet i Brøndby og for pokalturneringen. Men han vil ikke stille op til et interview.

Man kan let blive forvirret over, hvad forskellen i grunden er i forhold til et hovedsponsorat i Brøndby og et sponsorat for den danske pokalturnering?

Forskellen er åbenbart kæmpe stor, hvis man skal forstå direktør Karsten Fogh Holanng fra Danske Spil.

Karsten Fogh Holanng, der er administrerende direktør i Danske Licens Spil, vil ikke stille op til et interview og svare på spørgsmål. I stedet har man fremsendt en udtalelse fra Danske Spil-direktøren.

- I Danske Spil mener vi, at markedsføring af spil skal ske med omtanke, og det var også det, vi ville lave en markering af ved ikke at bruge pladsen på spillertrøjen, da vi tegnede et sponsorat i Brøndby. Vi ønskede ikke, at personer under 18, som også kan passe voksenstørrelser, skulle bære vores logo.

Brøndby vil optræde uden sponsornavn på trøjerne i næste sæson, hvor Danske Spil er hovedsponsor. Til gengæld har Danske Spil købt pokalturneringen, som nu kommer til at hedde Oddset Pokalen. Foto: Jens Dresling.

- Pokalturneringen og Brøndby er to forskellige sponsorater, som vi laver, fordi de har kommerciel værdi.

- Men der er en rød tråd i de to, da vi altid tænker over, hvordan vi sikrer en ansvarlig balance i markedsføringen.

- Derfor har vi med pokalturneringen afstået fra nogle kommercielle muligheder for at lave tv-reklame, da vi generelt ikke ønsker at reklamere på tv før, under og efter fodboldkampe.

- Det harmonerer med andre ting, vi har gjort, eksempelvis at vi ikke reklamerer for liveodds, og at vi har halveret vores reklametryk på tv, lyder den skriftlige kommentar fra Karsten Fog Holanng.

Det har således ikke været muligt at spørge Danske Spil-direktøren uddybende, om han ikke kan se, at det virker som en voldsom slingrekurs og samtidig forekommer en anelse hyklerisk.

Reklamepladsen på fronten af Brøndbys trøjer vil være tomme i næste sæson, hvor Danske Spil bliver hovedsponsorer. Til gengæld vil Danske Spil godt reklamere for, at de bliver hovedsponsor for pokalturneringen, der får navnet Oddset Pokalen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

På det sociale medie Twitter har der været livlig debat om Danske Spils sponsorat af pokalturneringen, som nu kommer til at hedde Oddset Pokalen.

Peter Froulund, der er marketingsdirektør i Arbejdernes Landsbank, er stærkt kritisk over for Danske Spils optræden. Arbejdernes Landsbank er en stor spiller på det danske marked, hvor de desuden er hovedsponsorer i FC Midtylland og AaB samt større sponsorer i Brøndby, AGF, Vejle og FC Nordsjælland.

Jan Eliassen, der er medejer af Danskfodbold.com, kalder det en tonedøv beslutning fra Danske Spils side at kalde pokalturneringen for Oddset Pokalen.