David Nielsen: - Det er ikke godt

David Nielsen stod tilbage med blandede følelser, efter at AGF torsdag aften gik videre i pokalturneringen på bekostning af B93.

AGF gik godt nok videre med en samlet 4-3-sejr, men århusianerne var også bagud to gange og endte med at tabe torsdagens udebanekamp mod det københavnske 2. divisionshold. Og det er ikke godt nok.

Sådan sagde David Nielsen til AGF's egen hjemmeside efter kampen.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfreds med kampen i aften, men vi er glade for at gå videre. Vi vidste på forhånd, at det ville blive en svær kamp mod et godt spillende B93-hold, der var komfortabel på underlaget i dag.

- Vi havde håbet at få scoret i første halvleg og havde også mulighederne til det. Men det lykkes ikke.

- Så sadlede vi om i anden halvleg, da jeg følte, at vi havde behov for vores normale struktur og det fik vi med indskiftningerne. Så nej - det er ikke godt, vi taber, men nu fokuserer vi på, at opgaven er løst og vi er videre, lød det fra David Nielsen.

AGF skal igen i aktion mandag aften, når de møder rivalerne Randers FC i Superligaen.

Netop Randers FC er også holdet, som AGF skal møde i pokalturneringens semifianler.

