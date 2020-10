- De skal ikke frygte, at jeg kommer på banen

FC Græsrødderne møder torsdag FC Nordsjælland i pokalturneringen. Superliga-holdet behøver ikke frygte, at træner Martin Johansen sætter sig selv på banen - til gengæld skal de forvente at slå sig på Martin Albrechtsen ...

Martin Johansen er vant til problemer som træner i FC Græsrødderne. Men denne gang er det luksusproblemer…

Den 48-årige træner - med en fortid som spiller i blandt andet FC København - kan vælge og vrage mellem spillere til torsdagens pokalkamp mod FC Nordsjælland.

Så var det noget anderledes i lørdags, da han i anden halvleg måtte skifte sig selv på banen, da Græsrødderne slog Københavnerseriens bundhold Rønne IK 2-1 på Rønne Stadion Nord.

- Men FC Nordsjælland skal ikke frygte, at jeg kommer på banen. Der er rigtig mange, der gerne vil spille den kamp. Det er jo ikke på Bornholm, og det er ikke en lørdagskamp.

- Mange af vores gamle spillere har sagt derhjemme, at de ikke spiller i weekenden. Det kan godt give træneren lidt problemer, siger Martin Johansen.

Martin Johansen er i dag salgschef i flyttefirmaet Holger Danske. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den indimellem spillende træner er et af mange kendte navne hos FC Græsrødderne.

I den 36 mand store bruttotrup er der både en Laudrup og en Wozniacki, men også navne som Jan Kristiansen (skadet p.t.), Simon Bræmer og Dennis Cagara lyser op.

- Og så har vi lige fået tilgang af Martin Albrechtsen. Han er stadig i god form, og ham har jeg store forventninger til mod FC Nordsjælland, siger Martin Johansen, der - hvis man ellers skal tro de meget pålidelige rygter fra omklædningsrummet - er under pres for at levere resultater.

- Ja, rygterne går på, at trænersædet er lidt varmt. Jeg fik at vide af Mads Laudrup og Klaus Lykke, at fik vi fire point i de næste to kampe, kunne det være, at jeg fik et halvt år mere.

- Heldigvis fik vi tre på Bornholm i lørdags, siger den ene halvdel af de berømte FCK-tvillinger, der tilbage i 90'erne skabte liv og glade dage i Superligaen.

De var begge med, da B1903 i 1991 slog selveste Bayern München 6-2 i en UEFA Cup-kamp på Gentofte Stadion.

Martin Johansen var med, da B1903 i 1991 sensationelt slog Bayern München 6-2. Også tvillingebror Michael bidrog til nedsablingen af den tyske storklub. Foto: Lars Poulsen

Nu håber Martin Johansen på en ny sjov oplevelse på stadionet i Gentofte i anden runde af pokalturneringen.

FC Græsrødderne slog Boldklubben Rødovre 4-2 på udebane i 1. runde i starten af september, men nu er modstanderen af en noget anden kaliber end et Serie 1-hold fra Vestegnen. Således får den tidligere Arsenal-spiller Johan Djourou formentlig debut for nordsjællænderne.

- Jeg er spændt på, hvad FC Nordsjælland kommer med. Vi kan håbe, at det bliver med nogle af reserverne. Man siger, at alt kan ske i pokalfodbold, men …, lyder det fra træner Martin Johansen, hvis primære opgave normalt er at sørge for, at der er 11 spillere på banen, når der fløjtes op.

Træningen hører fortiden tid. De pensionerede spillere har selv ansvar for at holde formen nogenlunde ved lige uden der står en lille rødhåret mand og råber ad dem.

For nogle i truppen bliver det kun til en kamp om måneden, så 90 minutter mod FC Nordsjællands alt for unge drenge bliver en udfordring for tv-vært Mads Laudrup og de andre tidligere Superliga- og divisionsspillere.

- Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg nok skal få brug for alle fem udskiftninger, lyder det fra Martin Johansen.

- Og et bud på resultatet?

- 1-4 - selvom det måske lyder helt åndsvagt fra en træner, der er under pres. Men jeg håber, at vi kan være lidt med, og 1-4 vil træneren kunne leve med, siger FC Græsrødderne-træneren – med et grin.