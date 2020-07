Derfor brød AaB-anfører sammen

Det var de færreste - hvis nogen - der havde glædet sig lige så meget til pokalfinalen som Lucas Andersen.

En sejr ville betyde mere end mesterskaberne med Ajax, sagde han, og anføreren håbede så inderligt, at han fik lov til at løfte pokalen på vegne af sin barndomsklub.

Desto mere knust var han, da han måtte lade sig udskifte mod slutningen af første halvleg. Han havde netop lavet en hælaflevering til Patrick Olsen, da en skade i baglåret brød op igen.

Dermed måtte Andersen se resten af kampen fra sidelinjen ude af stand til at hjælpe sine holdkammerater til den sejr, han havde håbet så meget på.

- Det betyder utrolig meget. Det at have muligheden for at vinde en titel med AaB, det at have muligheden for at gøre det med de her drenge, alle de ting sammenlagt - og at jeg så måtte gå ud i første halvleg med noget, som jeg har døjet med inden for de seneste tre måneder, det siger sig selv: Det suger al energi og glæde fuldstændig ud.

En kniv i hjertet

- Det gjorde jo ondt at se resten af kampen udefra, fordi man ikke har mulighed for at hjælpe til, siger Lucas Andersen til tipsbladet.dk.

Hvad værre var: Netop som han lå på græsset og tog sig til låret, kom SønderjyskE foran.

- Jeg får et riv i baglåret på den hælaflevering, jeg laver til Olsen herovre i venstre side. Bliver skadet, ligger ned, ser ikke, hvad der sker, men kan bare høre, at SønderjyskE scorer. Det var en kniv i hjertet. Resten af forløbet var præcis det samme, fortæller han.

Lucas Andersen fik altså sit hjerte knust to gange på få sekunder. Selv hvis han forsøgte, kunne han ikke have fundet på et dårligere udfald af finalen.

- Jeg kunne ikke have skrevet det værre. Hvis jeg skulle have skrevet mit værste mareridt, så var det det, der skete i dag. 100 procent, siger Andersen.

SønderjyskE scorede yderligere ét mål i anden halvleg og vandt kampen 2-0. Lucas Andersen har endnu sin første titel med AaB til gode.