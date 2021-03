Double-drømmen lever

Drømmen om the double lever i FC Midtjylland.

Ulvene ekspederede på overkommelig vis OB resten af vejen ud af pokalturneringen onsdag aften med en 3-0 sejr i anden kvartfinale og dermed samlet 5-1.

Sejren glatter nogle af de værste panderynker i ulvelejren efter to nederlag og to målløse kampe i træk i Superligaen.

Vævre Gustav Isaksen registrerede et nyt pokalmål, da han gjorde det til 2-0 i starten af anden halvleg,. Efter udvisningen i Lyngby viste han sig atter som den mest formstærke i FC Midtjyllands offensiv.

Isaksen er tilbage efter karantæne, når Parken lægger græs til storkamp i weekenden, hvilket er en klar styrkelse før FCK-braget.

Mod OB var han eneste mand i FCM-offensiven med den fart og opfindsomhed, som de øvrige offensive ulve slider med at ramme for tiden.

20-årige Japhet Sery (liggende) markerede sin første startplads i FCM-trøjen med at gøre det til 1-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mod et reservespækket OB-mandskab kunne hverken Sory Kaba eller Pione Sisto finde melodien over for en rekonstrueret fynsk defensiv, hvor 18-årige Jonathan Khemdee fik debut og Jørgen Skjelvik var i aktion for første gang siden november.

Sisto fik dog leveret et bevis på, at han skal overtage rollen som skytte på frispark fra Evander. Dribleren huggede et giftigt frispark afsted, som Oliver Christensen reddede fornemt lige før pausen.

På det tidspunkt stod der stadig 0-0 efter et lige opgør, hvor det ikke var til at se, at OB stillede med masser af nye folk.

Det ændrede unge Japhet Sery dog på lige før pausen, da han i to omgange fik gjort det til 1-0. En hård skæbne for OB.

Gustav Isaksen eliminerede med sin scoring enhver tvivl om udfaldet og siden øgede Lasse Vibe til 3-0 efter et frispark.

