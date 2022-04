Drømmedrøn: Guld værd!

Det kan blive guld værd for FC Midtjylland, at de listige købmænd på Heden i marts fik hentet Anders Dreyer hjem på en kort aftale.

Snurretoppen har fået sat skub i den FCM-offensiv, der i lange forårsperioder har været fuldstændig stagneret.

Torsdag aften hamrede Dreyer midtjyderne tæt på pokalfinalen, da hans vilde venstreskøjte nok engang lynede fra distancen. Denne gang mod ellers hjemmestærke Vejle, der får sin sag for i returkampen, da man aldrig har slået FCM i Herning ...

Ikke længe efter sejrsmålet kunne Dreyer lade sig udskifte, så batterierne er helt opladet til guldbraget mod FCK søndag i Herning.

Arbejdsdagen er slut efter et drømmemål i Nørreskoven. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Begge mandskaber har nemlig nok at se til i det tætte forårsprogram.

FC Midtjylland er krøbet tilbage ad FC Kattelemmen i guldkampen, mens Vejle kæmper for livet i bunden af Superligaen, hvor man kan spotte stakkels AGF, der stadig forsøger at opfinde nye måder at selvdestruere på …

Alligevel mønstrede både midtjyderne og østjyderne stort set stærkeste opstilling.

FCM var tvunget til at erstatte en skadet Evander, men ellers var det for fulde ulvehyl, Bo Henriksen linede op. Der var også blevet plads til Pione Sisto på bænken.

Vejle havde valgt Ofori og pokalkongen Ponce i forhold til den livgivende sejr i Haderslev. De ændringer kunne sagtens forsvares også.

Masser af fight i et intenst pokaldrama. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Og hvorfor i alverden skulle FCM og VB ikke stille i stærkeste startellever? Sæsonen går på hæld, og kampe torsdag samt søndag er altså ingen katastrofe for topprofessionelle atleter.

Læg dertil pokalturneringens store betydning. FC Midtjylland har kun vundet trofæet én gang i sin forholdsvise korte historie. Vejle har seks titler – den seneste pokalsejr ligger dog helt tilbage i 1981.

På grønsværen var der altså stor kvalitet, men det var de to defensiver, der stod stærkest i billedet. Særligt den tre mand høje betonklods, som Ivan Prelec har fået bygget i Nørreskoven kan vise sig vigtig.

Rául Albentosa stod endda for den største chance til værterne, men spanieren skovlede bolden over mål fra klos hold.

Offensivt er Edgar Babayan ved at finde fodfæste i Danmark på ny. En masse gode driblinger og udfordringer, men der er altså også skruet godt op for både selvbilledet og dramatikken.

Edgar Babayan stod for flere underholdende indslag i pokalsemifinalen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Som f.eks. da dansk/armenieren var fast besluttet for at sparke et frispark på mål fra 25 meters afstand. Han kyssede bolden, tog et langt tilløb og en dyb, dyb indånding, ventede yderligere 15 sekunder og bragede så læderet 10 meter over mål …

FC Midtjylland manglede tydeligt Evander til at dirke tingene op. Det farligste forsøg i første akt fandt sted, da Junior Brumado blev jævnet med jorden lige foran feltet. Til stor utilfredshed på lægterne.

’Krejler’ lød de arrige tilråb.

Junior Brumado var ikke populær i Vejle. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Om Brumado vitterligt er en krejler, eller om han uretmæssigt fik skudt noget uldjysk i skoene, skal jeg ikke kunne sige, men Gustav Isaksen havde bragt gæsterne i front på frisparket, hvis ikke det var for en ekvilibristisk Alexander Brunst.

Efter en time kom så det øjeblik, som Pione Sisto har ventet fire kampe på. Spilletid og muligheden for at overbevise fodbolddanmark om, at han ikke er gået helt i stå i sin underfundige karriere.

Sisto havde en flot fod med i Anders Dreyers dommedagshug, da han lagde bolden fikst af i en ellers stresset situation.

Dreyers venstreskøjte var dog i en klasse for sig, og han kan blive både guldmedaljer og en pokal værd for FC Midtjylland!