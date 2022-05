Droppede pensionen og blev pokalhelt

De færreste - ikke engang David Ousted selv - havde for et halvt år siden regnet med, at målmanden skulle stå som den store helt for FC Midtjylland på Kristi himmelfartsdag.

Dengang var Ousted gået på fodboldpension, men midtjyderne fik lokket ham til at tage et halvt år mere. Det gav torsdag eftermiddag bonus for klubben, da Ousted med to redninger i straffesparkskonkurrencen sikrede FC Midtjylland den anden pokaltitel i historien.

- Det betyder enormt meget. Der var ikke nogen, der havde planlagt det her. Det var ikke i kortene, at jeg skulle have det ansvar. At jeg får lov til at stå med det og kan betale tilbage til klubben og drengene, betyder alt for mig. Det er jeg virkelig glad for, siger han.

120 minutter mod OB var forløbet uden scoringer på Brøndby Stadion, før Ousted og holdkammeraterne trak det længste strå i straffesparkskonkurrencen.

Ingen trøstepræmie

Helt tilfældigt var det dog ikke, mener han.

- Vi var tæt på at afgøre det i den forlængede spilletid, men sådan skulle det ikke være, og så blev det på straffe. Det har lidt med held og forberedelser at gøre. Vi havde forberedt os godt, siger målmanden.

FC Midtjylland havde sigtet efter det danske mesterskab, men måtte tage til takke med en andenplads efter FC København.

Foto: Lars Poulsen

David Ousted mener dog ikke, at pokaltitlen kan betegnes som en trøstepræmie.

- Jeg vil aldrig kalde en pokaltitel et plaster på såret. Jeg vil kalde en pokaltitel en fantastisk bedrift. Det er altid fantastisk at vinde en titel, og det er det, vi tager med ned i omklædningsrummet, siger han.

Den tidligere MLS-keeper erstattede tidligere på foråret førstemålmanden Elias Olafsson, der pådrog sig et brud på armen.

Først øl - og så tømmermænd

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår islændingen vender tilbage, men Ousteds kontrakt udløber nu efter sæsonen.

- Jeg skal have nogle øl, så skal jeg have en fest, og så skal jeg have nogle tømmermænd i morgen. Så ser vi på det efter det.

- Vores planer er de samme. Som jeg hele tiden sagde, var jeg ikke stoppet, på grund af at jeg følte, min krop kunne holde til det, eller at jeg følte, jeg ikke havde niveauet. Jeg var stoppet på grund af min familie, og de ting har ikke ændret sig.

En bedre afslutning på karrieren end torsdagens oplevelse kan han ikke forestille sig.

- Det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg kan tænke mig til. Det er en drøm at få lov til at stå i den her situation og have vundet en titel, siger han.

