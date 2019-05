Efter tragedie: FCM-stjerne klar til finale

FC Midtjylland har målmand Jesper Hansen med i truppen, når holdet fredag møder Brøndby i pokalfinalen.

Den 34-årige keeper blev i sidste uge ramt af en tragedie, da hans lillebror mistede livet i en trafikulykke. Derfor var målmanden ikke en del af FCM-holdet, der i weekenden slog FC København med 4-0 i Superligaen.

- Jesper er tilbage. Han har været tilbage i klubben siden mandag og trænet med. Var han ikke i stand til det, så havde jeg ikke taget ham med i truppen, siger FCM-træner Kenneth Andersen.

Som den eneste hos midtjyderne har Jesper Hansen vundet dansk pokalguld - endda to gange - da målmanden sammen med FC Nordsjælland i 2010 og 2011 slog netop FCM i finalen.

FCM har fire gange stået i pokalfinalen, men tabt hver eneste gang.

- Jesper har stået i begge finaler, både i 2010 og 2011, så han har prøvet det, siger Kenneth Andersen.

FCM-træneren fortæller, at klubben har forsøgt at hjælpe keeperen med at komme sig mentalt over tabet af broren.

- Ligesom andre arbejdspladser hjælper deres medarbejdere, når de bliver udsat for sådan nogle ting, så gør vi det også, når der sker sådan en tragedie som her.

- Vi har hjulpet Jesper alt det, vi kunne og taget os af ham, siger Kenneth Andersen.

FCM-træneren vil ikke røbe, om han starter med Jesper Hansen eller reserven Mikkel Andersen i målet i fredagens brag mod Brøndby.

Reserven gjorde det godt i weekendens sejr over FCK, men førstekeeperen har trods alt gode pokalerfaringer at trække på.

- Når du spiller finaler - om du har gjort det hos os eller andet sted - så betyder det noget. Så har man det med i rygsækken.

- Så har man den erfaring med sig, frem for at man skal prøve det for første gang, siger Kenneth Andersen.

Fredagens pokalfinale fløjtes i gang klokken 17 foran mere end 30.000 tilskuere. Brøndby er forsvarende pokalmester, efter at holdet sidste år nedlagde Silkeborg i finalen.

