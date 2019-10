Endelig! Bendtner lyner i FCK-massakre

FCK storspillede sig videre i den danske pokalturnering i et opgør, hvor Nicklas Bendtner omsider fik scoret

Så lykkedes det for Nicklas Bendtner. Efter syv kampe for førsteholdet vågnede ’Big Ben’ op fra sin målsøvn som grev Dracula her på allehelgensaften.

Det skete foran 9.238 tilskuere, der var troppet op på Halloween-aftenen torsdag for at se FCK ekspedere FC Nordsjælland ud af Sydbank Pokalen på storartet vis og med cifrene 4-1.

Uhyggeligt skulle det ellers blive for hjemmeholdet i denne ottendedelsfinale, hvor 'Lord Bendtner' var at finde i startopstillingen for værterne.

Chok-start

Københavnerne fik sig nemlig en forskrækkelse at starte kampen på.

Holdene havde dårligt nået at smide overtrækstrøjerne, før gæsternes Mathias Rasmussen pludselig var helt bar ved bageste stolpe efter bare halvandet minut.

Herfra kunne venstrekanten sende bolden forbi Sten Grytebust i FCK-målet og FC Nordsjælland på kvartfinale-kurs.

Ved målet var den tidligere FC Nordsjælland-spiller Karlo Bartolec fraværende på sin højre back.

Men så skulle stemningen nå bristepunktet for de fremmødte tilhængere.

Midt i første halvleg snød Nicklas Bendtner offside-fælden og havde masser af tid til at sende sin første FCK-kasse i nettet.

Den store angriber havde i sine første syv kampe for Løvernes førstehold endnu ikke fundet vej til netmaskerne, men i aftenens pokalopgør lykkedes det omsider.

Bendtner fejrer sin første scoring for FCK's førstehold. Foto: Jan Sommer

Hjemmeholdet fik sig endnu en forskrækkelse, da nordsjællænderne var på overliggeren midt i anden halvleg. FCK svarede dog igen med bravur.

I næste angreb sejlede et fladt indlæg fra Bryan Oviedo hele vejen ind til Mohamed Daramy på modsatte kant.

Her tæmmede den unge kant bolden en gang og sparkede resolut i kassen.

Allerede minuttet efter var den gal igen for FC Nordsjællands forsvar. En hurtig kombination mellem Viktor Fischer og indskiftede Zeca resulterede i en 3-1-scoring af Sotiriou lige foran mål.

Det skulle også blive 4-1, da Daramy blev dobbelt målscorer og dermed satte det sidste søm i kisten på FC Nordsjællands pokalrejse.

Intakt bredde

Med Bendtners scoring kan Ståle Solbakken varme sig på, at nu har flere målbringende angribere at rotere imellem.

Mandag var Dame N’Doye tilbage i startopstillingen mod AGF, hvilket kastede to scoringer af sig.

Og med Michael Santos og Pieros Sotiriou i fornuftig form, står den norske træner nu med et luksusproblem i sit angreb – endda før Jonas Wind er bare tæt på et comeback.

