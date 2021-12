Erkender på direkte tv: - Pinligt

SønderjyskE er videre i pokalturneringen efter et stort drama med straffesparkskonkurrence. Mads Albæk forklarede efterfølgende, at niveauet de første 45 minutter ikke var godt nok

Den gik. Lige med nød og næppe.

SønderjyskE er klar til pokalsemifinalen efter et langt drama med sejr i straffesparkskonkurrence over Hvidovre.

Haderslev-klubben var ellers godt nede i sækken og bagud 2-0 ved pausen - og samlet 2-1, da de havde vundet første opgør 1-0. Midtbane-manden Mads Albæk var da bestemt heller ikke tilfreds med de første 45 minutter.

- Vi er jo lettede. Det blev en typisk pokalfodboldkamp, og i første halvleg var vi slet ikke til stede, så det var en pinlig indsats, sagde han til TV3 Sport.

Efter en skidt første halvleg endte det hele godt for SønderjyskE, da Albæk blev matchvinder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Albæk forklarede, at Superliga-mandskabet måtte hive op i sig selv til anden halvleg.

- Vi bliver enige om i halvlegen (pausen, red.), at det her kan vi ikke være bekendt. Vi kan ikke være det bekendt over for de fans, der rejser over en fredag aften og kommer og støtter os, som de har gjort i store dele af denne her sæson.

Se hele interviewet med Mads Albæk i klippet øverst.

Albæk endte med at blive matchvinder for SønderjyskE i straffesparkskonkurrence og sikrede dermed lidt succes til den kriseramte klub, der overvintrer under stregen i Superligaen.

